Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı
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Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı

Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde her sıklette 2 sporcunun kota kazanacağı elemelerde, milli tekvandocu Hakan Reçber olimpiyat vizesi alırken, Emre Kutalmış Ateşli ise rakibine son saniyede verdiği puanla...

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Tekvando Avrupa Kıta Elemeleri'nde her sıklette 2 sporcunun kota kazanacağı elemelerde, milli tekvandocu Hakan Reçber olimpiyat vizesi alırken, Emre Kutalmış Ateşli ise rakibine son saniyede verdiği puanla olimpiyat oyunlarının uzağında kaldı. Böylece tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi.

Elemelere 1 numaralı seri başı olarak katılan Hakan Reçber, erkekler 68 kiloda ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Macaristan'dan Levente Jozsa'yı, çeyrek finalde ise İsveç'ten Ali Alian'ı yenerek kota maçı yapmaya hak kazandı. Ev sahibi Bulgaristan'dan Vladimir Dalakliev ile karşılaşan Hakan Reçber, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 10-9 mağlup ederek Tokyo 2020 biletini cebine koydu.

Erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli ise ilk turu maç yapmadan geçtikten sona çeyrek finalde Belarus'dan Arman-Marshall Silla'yı 25-17 mağlup ederek kota maçına çıkmaya hak kazandı. Hırvatistan'dan Ivan Sapina ile karşılaşan milli tekvandocu, son saniyesine 13-12 önde girdiği karşılaşmayı 14-13 kaybederek olimpiyat kotası alamadı.Hakan Reçber'in kazandığı kotayla tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi. Daha önce kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanmıştı.Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, "Bulgaristan'da beşinci kotamızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tam kadro katıldığımız kadınlardan sonra erkeklerde Hakan Reçber de bileğinin hakkıyla olimpiyat kotasını kazandı. Emre Kutalmış Ateşli ise son saniyede verdiği puanla bu hakkı elde edemedi. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek her sporcumuz madalyaya adaydır. Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı
Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı
Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı
Tekvandoda Türkiye'nin olimpiyat kotası 5'e çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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