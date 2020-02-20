Tekstil Zirvesi’nde sektörün geleceği tartışıldı
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından ilk kez düzenlenen Tekstil Zirvesi (TEXSUM'20) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı.
20.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:42
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu tarafından ilk kez düzenlenen Tekstil Zirvesi (TEXSUM'20) Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde başladı.
Kaynak: Dunya.com