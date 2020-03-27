Tekstil devi Yeşim de üretime geçici bir süre ara veriyor
Yeşim Tekstil, koronavirüs salgınıyla etkin mücadele etmek, çalışanlarla ailelerinin ve tüm paydaşların sağlığını korumak ve devletin hayata geçirdiği önlemleri desteklemek adına üretim ve faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Yeşim Tekstil, koronavirüs salgınıyla etkin mücadele etmek, çalışanlarla ailelerinin ve tüm paydaşların sağlığını korumak ve devletin hayata geçirdiği önlemleri desteklemek adına üretim ve faaliyetlerini geçici bir süre durdurma kararı aldığını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com