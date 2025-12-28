Yurt dışından gelen telefonlarda son 3 gün, milyonlarcası kapanabilir

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen cep telefonlarıyla ilgili 1 Ocak itibarıyla sessiz ama sert değişiklikler devreye giriyor. 2026 yılı için IMEI kayıt bedeli 57 bin 241 TL'ye yükselirken, asıl risk zamdan çok, eski cihazlara uygulanacak yeni sinyal kesme sistemi.

"Benim telefon kapanmaz" diye düşünen birçok kullanıcı, Ocak ayında aniden "şebeke yok" uyarısıyla karşılaşabilir.

Yurt dışından getirilen telefonlardan kullananların yıl bitmeden kontrol etmesi gereken 3 kritik nokta var.

120 GÜNLÜK KULLANIM SÜRESİ SIFIRLANMIYOR

Yurt dışından alınan cep telefonları, Türkiye'de belirli bir süre kayıt yaptırılmadan kullanılabiliyor. 2025 yılı itibarıyla bu süre 120 gün. Bu süre, cihazın Türkiye sınırları içinde ilk sinyal aldığı andan itibaren başlıyor ve yeni yılda sayaç yeniden başlamıyor. Daha önce kullanım süresinin büyük bölümünü doldurmuş yurt dışı bir telefon, Ocak ayının ilk günlerinde otomatik olarak sinyal kaybedebilir.

SADECE HARÇ YATIRMAK YETERLİ DEĞİL

IMEI kaydı yapıldıktan sonra, cihazın kayıt sahibine ait hatla e-Devlet üzerinden eşleştirilmesi gerekiyor.

Bu işlem yapılmazsa, telefon sistemde kayıtlı görünse bile şebekeye bağlanamayabiliyor.

UZUN SÜREDİR KULLANILMAYAN CİHAZLAR RİSK ALTINDA

BTK kayıtlarında olan ancak bir yıldan uzun süredir şebekeye bağlanmayan yurt dışı telefonlar, önceden uyarı yapılmadan kara listeye alınabiliyor.

Çekmecede bekleyen yedek telefonlar için 31 Aralık son tarih olarak görülüyor. Bu durumda yaklaşık 3 milyon telefon bulunduğu belirtiliyor.

KONTROL ETMEMENİN BEDELİ: 57 BİN TL

Uzmanlar, e-Devlet üzerinden yapılacak birkaç dakikalık kontrolün, yeni yılda yaşanabilecek ciddi mağduriyetlerin önüne geçebileceğini vurguluyor.

Aksi halde, kapanan bir cihazı yeniden kullanmanın tek yolu 57 bin TL'yi aşan IMEI kayıt bedelini ödemek olabilir.