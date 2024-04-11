Yapay Zeka, Gıda Krizi Riskine Karşı Umut Işığı Olabilir

Uzmanlar dünya nüfusunun 2050'de 9.7 milyara ulaşmasını beklerken artan nüfusun gıda krizine yol açmaması için de çözümler arayışındalar. Bahçeşehir Üniversitesi'nden bir araştırmacı da gelecekteki gıda krizi riskine karşı yapay zekanın tarımda umut olabileceğini söyledi.

Yapay zeka, gıda krizi riskine karşı umut ışığı olabilir!

Tarımın insanlık tarihindeki önemi ve nüfus artışına bağlı olarak gıda üretimindeki artan ihtiyaçlar, gelecekte yaşanabilecek sorunları daha da artırabilir. Bu noktada yapay zeka tarım sektöründe umut vadeden bir çözüm olabilir.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Dr. Müge Kesici, yapay zeka sayesinde deneyimsiz kişilerin dahi tarım yapabileceğine vurgu yaparak özellikle küçük arazilerde ve aile işletmelerinde yapay zekanın önemine dikkat çekti.

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Tarımda kullanılan verilerin işlenmesinde yapay zekanın büyük önem taşıdığını belirten Kesici, tohum seçiminden iklim verilerine kadar birçok faktörün yapay zeka tarafından yönetilebileceğini ifade etti. Yapay zekanın, tarımda girdi maliyetlerini azaltarak üretimi verimli hale getirebileceğini dile getirdi.

Dr. Kesici, yapay zekanın tarımdaki etkilerinin uluslararası bir zirvede tartışılacağını ve sektörel uzmanları bir araya getireceğini belirtti. Tarımın yanı sıra eğitim, sağlık, finans gibi farklı alanlarda yapay zekanın kullanımı ve gelecekteki öngörülerin ele alınacağı zirvede, birçok önemli firma ve uzman yer alacak.