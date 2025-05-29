TÜRKİYE İş Bankası'nın sermayesiyle kurulan önde gelen yapay zeka odaklı yatırım ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası'nda bayrak değişimi gerçekleşti. Kurumun Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak görev yapan Can Bakır, yeni Genel Müdürü ( Ceo ) olarak atandı.

Kurumdan yapılan açıklamada Can Bakır'ın CIO olarak yürüttüğü görev süresince Yapay Zeka Fabrikası'nın vizyonunu büyüten, yatırım portföyünü derinleştiren ve Türkiye'deki yapay zeka ekosistemine yön veren birçok önemli başarıya imza attığı belirtildi. Yeni dönemde liderliğini üstleneceği Yapay Zeka Fabrikası'nın bugüne kadar 50'den fazla girişimi desteklediği, 24 farklı girişime 27 yatırım gerçekleştirdiği ve yerli girişimlerin global başarı yolculuklarına eşlik ettiği aktarıldı.

CEO'luk görevini üstlenen Can Bakır, "Yapay Zeka Fabrikası, çok kısa sürede Türkiye'nin en etkili yapay zeka platformlarından biri haline geldi. Girişimcilerimizin potansiyeline duyduğumuz inançla sadece yatırım yapan bir yapı olmanın ötesine geçerek; büyümeyi, iş birliklerini ve dönüşümü hızlandıran bir merkez olduk. Şimdi, globalleşme yolculuklarında girişimlerin yanında olmak, daha büyük ölçekli yatırımlar ve güçlü networking imkanlarıyla onları desteklemek önceliğimiz. Kurum-girişim-akademi arasında bugüne kadar kurduğumuz köprüleri daha da güçlendirerek, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş birlikleriyle yeni nesil girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz. İş Bankası'nın vizyoner desteğiyle, bu teknoloji devriminde öncü rol üstlenmekten büyük gurur duyuyorum. İlkleri gerçekleştirme heyecanımızı koruyarak, aynı tutkuyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.