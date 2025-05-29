Yapay Zeka Fabrikası'nda Bayrak Değişimi

Yapay Zeka Fabrikası'nda Bayrak Değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası'nın yapay zeka odaklı yatırım programı Yapay Zeka Fabrikası'nda Can Bakır yeni CEO olarak atanırken, programın başarıları ve hedefleri açıklandı.

TÜRKİYE İş Bankası'nın sermayesiyle kurulan önde gelen yapay zeka odaklı yatırım ve hızlandırma programı Yapay Zeka Fabrikası'nda bayrak değişimi gerçekleşti. Kurumun Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak görev yapan Can Bakır, yeni Genel Müdürü ( Ceo ) olarak atandı.

Kurumdan yapılan açıklamada Can Bakır'ın CIO olarak yürüttüğü görev süresince Yapay Zeka Fabrikası'nın vizyonunu büyüten, yatırım portföyünü derinleştiren ve Türkiye'deki yapay zeka ekosistemine yön veren birçok önemli başarıya imza attığı belirtildi. Yeni dönemde liderliğini üstleneceği Yapay Zeka Fabrikası'nın bugüne kadar 50'den fazla girişimi desteklediği, 24 farklı girişime 27 yatırım gerçekleştirdiği ve yerli girişimlerin global başarı yolculuklarına eşlik ettiği aktarıldı.

CEO'luk görevini üstlenen Can Bakır, "Yapay Zeka Fabrikası, çok kısa sürede Türkiye'nin en etkili yapay zeka platformlarından biri haline geldi. Girişimcilerimizin potansiyeline duyduğumuz inançla sadece yatırım yapan bir yapı olmanın ötesine geçerek; büyümeyi, iş birliklerini ve dönüşümü hızlandıran bir merkez olduk. Şimdi, globalleşme yolculuklarında girişimlerin yanında olmak, daha büyük ölçekli yatırımlar ve güçlü networking imkanlarıyla onları desteklemek önceliğimiz. Kurum-girişim-akademi arasında bugüne kadar kurduğumuz köprüleri daha da güçlendirerek, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş birlikleriyle yeni nesil girişimciliği desteklemeye devam edeceğiz. İş Bankası'nın vizyoner desteğiyle, bu teknoloji devriminde öncü rol üstlenmekten büyük gurur duyuyorum. İlkleri gerçekleştirme heyecanımızı koruyarak, aynı tutkuyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kaplıcada uyuyakalan genç hayatını kaybetti

Kaplıcada dehşet! Arkadaşları uyanınca korkunç manzarayla karşılaştı
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
title