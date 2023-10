WhatsApp, Geçiş Anahtarı Özelliği İle Daha Güvenli Hale Geliyor

WhatsApp, hem iOS 17 hem de Android 14 tarafında karşımıza çıkan geçiş anahtarı desteği özelliği için düğmeye bastı. Daha önce bu özellik geliştirme aşamasındaydı. Ancak WhatsApp tarafından X platformunda yapılan duyuruyla resmileşti. Peki ama nedir bu WhatsApp geçiş anahtarı özelliği?

WhatsApp, geçiş anahtarı özelliği ile daha güvenli hale gelecek

Google ve Apple'ın son Android ve iOS güncellemesi ile gelen yeni geçiş anahtarı özelliği için ilk destek WhatsApp'tan geldi. Peki ama nedir bu geçiş anahtarı? Aslında çok farklı bir özellik gibi gelse de uygulamalarda telefonunuzda yer alan biyometrik ve şifre girişleri ile girmenizi sağlıyor. Tabii ki bu işin basit hali.

Burada her uygulama için şifre belirlemek yerine o uygulama için bir geçiş anahtarı oluşturmanız isteniyor. Ancak burada oluşturulan şifre sadece sistem üzerine kayıtlı ve sizin ya da istemcinin görüntülemesi mümkün değil. İşte artık WhatsApp, özellikle basit şifre oluşturan kullanıcıları için önemli bir güvenlik açığını bu şekilde kapatıyor.

Android users can easily and securely log back in with passkeys ?? only your face, finger print, or pin unlocks your WhatsApp account pic.twitter.com/In3OaWKqhy — WhatsApp (@WhatsApp) October 16, 2023

Böylece telefonunuzda hali hazırda kullanılan desenle, biyometrik giriş yöntemleri ile bir geçiş anahtarı oluşturmanız mümkün. Geçiş anahtarı şifreleme yöntemi geleceğin de güvenlik önlemleri arasında olacak. Tahminler çok yakında her uygulamaya, belki bankalara bile geçiş anahtarı ile girmenin mümkün olacağı yönünde.

Yanlış anlaşılmalara son: WhatsApp grubunuz için çok faydalı bir özellik yolda!

Böylece kullanıcıların şifre unuttum derdinin de geçiş anahtarı ile tarih olma ihtimali var. Şu anda hali hazırda Google hesaplarınız için geçiş anahtarı kullanmanız mümkün. WhtasApp geçiş anahtarı özelliği ise şu an için sadece Android sürümüyle karşımıza çıktı. Henüz iOS için ise geçiş anahtarı güvenlik güncellemesi aktif hale gelmiş değil.

Ancak hali hazırda iOS'ta da geçiş anahtarı desteği yer alıyor. Bu anlamda da geçiş anahtarı çok kısa bir sürede iPhone kullanıcıları için de karşımıza çıkacaktır. Şifre oluşturma ve unutmanın tarih olacağı bu yeni güvenlik önlemi çift taraflı kimlik doğrulama ile daha da güvenilir hale geliyor. Yine WhatsApp'ın da e-mail ile çift taraflı kimlik doğrulama üzerinde çalıştığı da biliniyor.

Peki size göre WhatsApp geçiş anahtarı gerçekten de işe yarayacak bir özellik mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.