WhatsApp düzeldi mi? SON DURUM! WhatsApp'a ne oldu?

WhatsApp düzeldi mi? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, "WhatsApp çöktü mü?" sorusunun cevabını ararken BTK'dan açıklama geldi. Peki, WhatsApp'a ne oldu? İşte detaylar!

WHATSAPP'A NE OLDU?

Sosyal medyada kullanıcılar Whatsapp ile ilgili erişim sorunu yaşadıklarını belirtirken, bazı kullanıcılar da Whatsapp ile birlikte Instagram'a erişim sağlayamadıklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımız ile kesintisiz iletişime devam edebilirler" açıklamasında bulundu.

Şu anda WhatsApp sorun bulunmamaktadır.