Vivo, S18 Serisini Tanıtacak

Vivo, orta ve üst segmentte yer alan S18, S18e ve S18 Pro modellerinden oluşan yeni serisini tanıtacak. Seri, 14 Aralık'ta satışa sunulacak.

Akıllı telefon dünyasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan vivo, orta ve üst segmentte ürettiği modellerle adından söz ettiriyor. Ülkemizde de beğeniyle takip edilen şirket, Vivo S18, S18e ve S18 Pro modellerinden oluşan yeni seri için geri sayımda.

Vivo S18, 14 Aralık günü tanıtılacak

Daha önce de birçok sızıntı bilgisini verdiğimiz vivo serisi hakkında artık resmi paylaşımlara geçildi. Şirket, bugün yaptığı açıklamayla modelin sahne alacağı günü açıkladı. Yapılan paylaşıma göre Vivo S18 ailesi 14 Aralık günü satışa çıkacak.

Daha önce elde ettiğimiz bilgilere bakılırsa Pro modelinin işlemci koltuğunda Dimensity 9200+ yer alacak. Arka tarafta ise Sony IMX920 sensörlü 50 Megapiksel ana kamera yer alacak. Bu sensörü yakın zamanda tanıtılan amiral gemisi X100'de de görmüştük.

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Serinin ortanca modeli Vivo S18, Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu işlemcinin yanında 8, 12 ve 16 GB RAM bellek seçenekleri sunan cihaz, 256 ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip. Elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alacak olan S18, 80W hızlı şarj desteği ve OLED ekranı beraberinde getirecek.

Vivo S18 ve S18 Pro beklenen özellikleri!

ÖzelliklerVivo S18Vivo S18 Pro İşlemciSnapdragon 7 Gen 3MediaTek Dimensity 9200+RAM Bellekleri8 GB, 12 GB, 16 GB8 GB, 12 GB, 16 GBDepolama256 GB, 512 GB256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh5000 mAhEkranOLED, 2800 nit parlaklık–Arka Kamera–Sony IMX920 sensörDiğer Özellikler–Wi-Fi 7 desteği

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