Strikerz Inc. tarafından geliştirilen ve FIFA ve eFootball ile rekabet etmesi beklenen UFL oyununun yeni oynanış videosu paylaşıldı. Videoda futbolcuların mekanikleri ve grafik kalitesi görülebilir.

Bilindiği üzere şu anda futbol oyunları türünün en önde gelen iki oyun serisi var: FIFA ve eski adı PES olan eFootball. Birbiriyle büyük rekabet içerisinde olan bu serilere UFL adında yeni bir rakip geliyor. Söz konusu yapımdan yeni bir oynanış videosu geldi.

UFL için yeni bir oynanış videosu yayınlandı!

Strikerz Inc. tarafından geliştirilen ve ilk olarak bu yıl duyurulan UFL, merak içerisinde beklenmeye devam ediyor. Şu anda açık beta testi sürecinde olan yapımın FIFA ve eFootball ile rekabet etmesi bekleniyor. En son paylaşılan oynanış videosu ise heyecanı giderek artırdı.

The UFL™ Insider is back with a fresh set of footage from one of the latest builds ?? ? Check out the progress & share your thoughts below ?? pic.twitter.com/keb3oZZNga — UFL (@UFLgame) October 3, 2023

Oyunun resmi hesabı üzerinden paylaşılan oynanış videosuna bakıldığında UFL'deki futbolcuların pas, şut ve gol atma gibi mekanikleri görülebiliyor. Bununla beraber bazı ünlü oyuncular tanınabiliyorken, oyunun grafik kalitesi de göze çarpıyor. Grafik seviyesi çoğu oyuncu tarafından beğenildi fakat olumsuz eleştiri de almadı değil.

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Bu videoyu izleyen oyuncular tarafından yapılan eleştirilen büyük çoğunluğu, oyunun bazı noktalarındaki topun fiziğinin geliştirilmesi yönünde oldu. Bu noktada yapımcı şirketin kullanıcılardan geri bildirim topladığını da belirtmek gerekiyor.

UFL şu anda hemen indirilebilir durumda değil. Oynayabilmek için herkese açık betaya başvurmanız gerekiyor. Epic Games'in Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen futbol yapımı; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / Series S ve Windows bilgisayarlar üzerinden oynanabilecek. UFL'nin çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? UFL'yi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.