Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Güncelleme:
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın finanse ettiği uçan araba deneme seferlerine başladı. 12 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak otomobil 170 kilometrelik menzile sahip ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş topladı.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın finansal desteğiyle geliştirilen uçan otomobil, deneme seferlerine başladı. Kaliforniya'nın San Mateo kentinde faaliyet gösteren bir şirket tarafından üretilen araç, iki havalimanıyla anlaşma yaptı.

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Tamamen elektrikli olan siyah renkli otomobil, dikey iniş-kalkış yapabiliyor ve kara yollarında da kullanılabiliyor. Pervanelerinin açıkta olmaması, tasarımı açısından dikkat çekiyor.

170 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP

Aracın birim maliyeti 300 bin dolar (12 milyon TL) üzerinde. New York Post'un aktardığına göre, SpaceX de bu girişime yatırım yapıyor. Uçan otomobil 170 kilometrelik menzile sahip ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş topladı.

Haber YorumlarıMuhammed Sa:

İlk yapilan araba boyle cirkin oluyor herhalde

Haber YorumlarıMurat Gedik:

bol bol kaza olur

