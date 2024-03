Ubisoft Bahar İndirimleri Başladı!

Birçok elektronik oyun mağazasında bahar indirimleri başladı. Tabii ki Assassin's Creed, Rainbow Six, Splinter Cell ve Prince of Persia gibi serilerin yapımcısı Ubisoft da geri kalmadı. İşte Ubisoft bahar indirimleri kapsamında indirime giren oyunlar!

Ubisoft bahar indirimleri kapsamında %85'e varan indirimler:

Ubisoft, bu hafta itibariyle indirim festivalini başlattı ve birçok oyun, yüksek oranda indirime girdi. Hatta şirketin revaçta olan en son iki oyunu Prince of Persia The Lost Crown ve Skull & Bones bile yüksek oranda indirime girdi.

İşte indirimdeki birkaç büyük Ubisoft oyunu:

Oyunİndirimli Fiyat (TL)Orijinal Fiyat (TL)İndirim Oranı (%)İndirim Tutarı (TL) STEEP74,8549985424,15Watch Dogs Legion179,851.199851.019,15Watch Dogs 2104,8569985594,15Ghost Recon Breakpoint199,8099980799,20Assassin's Creed Odyssey199,8099980799,20Rayman Legends67,8033980271,20Far Cry 499,8049980399,20Tom Clancy's Rainbow Six Siege599,501.19950599,50Prince of Persia The Lost Crown509,4084940339,60Assassin's Creed Mirage599,4099940399,60Tom Clancy's Rainbow Six Extraction174,7569975524,25Skull and Bones1.161,751.54925387,25Assassin's Creed Valhalla249,7599975749,25Far Cry 6249,7599975749,25Anno 1880249,7599975749,25Assassin's Creed II42,2516975126,75

Dilerseniz indirimdeki diğer oyunları görmek için buradan Ubisoft'un resmi sitesine gidebilirsiniz. Siz Ubisoft Bahar İndirimleri hakkıbndaa ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.