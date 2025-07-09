TÜRKSAT 6A Uydu Görevini Başarıyla Tamamladı

TÜRKSAT 6A Uydu Görevini Başarıyla Tamamladı
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TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜRKSAT 6A uydusunun görevini ilk yılını başarıyla tamamladığını duyurdu ve gelecekteki uzay teknolojileri için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), TÜRKSAT 6A uydusunun görevinin ilk yılını tamamladığını açıkladı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli teknolojimizin uzaydaki bayrağı TÜRKSAT 6A, görevinin ilk yılını başarıyla tamamladı. Bu tarihi başarı, mühendislik gücümüzün ve kararlı yürüyüşümüzün gökyüzüne yansıyan simgesidir. Geleceğin uzay teknolojilerinde daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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