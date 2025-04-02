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Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi

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Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik yurt dışından getirilen ürünlerin fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Dolar kuru 40 liraları gördükten sonra 37 seviyesine geri gelse de rekor seviye üzerinden iPhone

Türkiye'deki tüketici elektroniği pazarında önemli bir yere sahip olan iPhone'un fiyatlarına yeni bir zam geldi. Bu zamla birlikte, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, cihazlarını satın almak için daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar. Zam, ülkenin ekonomik durumu ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle geldi. iPhone kullanıcıları ve potansiyel alıcılar, bu durumdan oldukça etkilenecek gibi görünüyor.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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