Türkiye'de satılan iPhone fiyatlarına yeni zam geldi

Türkiye'deki tüketici elektroniği pazarında önemli bir yere sahip olan iPhone'un fiyatlarına yeni bir zam geldi. Bu zamla birlikte, Türkiye'deki iPhone kullanıcıları, cihazlarını satın almak için daha fazla para ödemek zorunda kalacaklar. Zam, ülkenin ekonomik durumu ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle geldi. iPhone kullanıcıları ve potansiyel alıcılar, bu durumdan oldukça etkilenecek gibi görünüyor.