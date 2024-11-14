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Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı

Türkiye'de de çok satılan ütü markası bazı modellerini geri çağırdı
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Üretici firma Versuni, dünya ünlü marka Philips'e ait bazı buharlı ütü modellerini kazanın kaynak dikişlerinde meydana gelen üretim hatası nedeniyle geri çağırdığını açıkladı. Firmanın açıkladığı modeller PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisinde yer alıyor.

Üretici firma Versuni, Philips'in PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisine ait buharlı ütü modellerini geri çağırdığını açıkladı. Şirket, geri çağırmanın sebebinin, buhar kazanın kaynak dikişlerinde meydana gelen bir üretim hatası olduğunu belirtti.

Bu hatanın, buharın kontrolsüz şekilde dışarı çıkmasına yol açarak yanıklara veya çarpma yaralanmalarına neden olabileceği ifade edildi. Kullanıcıların etkilenen ürünleri derhal kullanmayı bırakmaları ve elektrik fişini prizden çekmeleri önerildi.

ÜRÜNLER LİSTELENDİ

Versuni'ye göre, geri çağırmadan etkilenen ürünlerin tip numaraları ve üretim kodları cihazların alt kısmında yer almaktadır. Bu ürünlerden bazıları şunlar:

    • PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423
    • PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423
    • PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423
    • PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

    Firma, ayrıca şu tavsiyelerde bulundu:

    -Buharlı ütüyü kullanmayı hemen bırakın.

    -Ütünün fişini çekin.

    -Cihazın tamamen soğumasını bekleyin

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    Yorumlar (2)

    Haber Yorumlarısade vatandaş:

    bu marka değil ünlü bir fransız markasının ütüsünü tamir işi yapan arkadaşım söküp rezistansını gösterip şu soruyu sordu rezistansın üç bağlantı çubuğu var niye ikisini sacdan birini paslanmaz levhadan yapmışlar dedi bende toprak hattını paslanmaz levhadan adamı ceryan çarpıp mahkemelik olmasın diğer uçlarıda kolay bozulup yeni ütü alsınlar diye yapmışlardır dedim bana hak verdi siz görmüyorsunuz ama en büyük bir firma bile aletin içine riskli yerler hariç uydurma kalitesiz malzeme kullanıyor

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