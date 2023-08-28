Turkcell, Pasaj'da Okula ve Şehre Dönüşe Özel Kampanya Başlattı

Turkcell, mağazalarında ve elektronik pazaryeri platformu Pasaj'da okula ve şehre dönüşe özel kampanya başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında, Pasaj kullanıcıları ücretsiz kargo, peşin fiyatına 3 taksit ve tarifeye ek ödeme seçeneklerinden faydalanabilecek.

Turkcell, mağazalarında ve elektronik pazaryeri platformu Pasaj'da okula ve şehre dönüşe özel kampanya başlattığını duyurdu. 22 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında, Pasaj kullanıcıları ücretsiz kargo, peşin fiyatına 3 taksit ve tarifeye ek ödeme seçenekleri gibi fırsatlardan yararlanabilecek.

Konu ile ilgili marka tarafında şu bilgiler paylaşıldı:

"Turkcell güvencesiyle Pasaj'da bilgisayardan akıllı saate, kahve makinesinden robot süpürgeye, beyaz eşyadan spor aletlerine kadar her yaştan kullanıcının ihtiyacına ve bütçesine uygun seçenekler yer alıyor. 22 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen Pasaj müşterilerine ücretsiz kargo fırsatıyla peşin fiyatına 3 taksit ve tarifeye ek ödeme avantajı sunuluyor. Kampanya kapsamında platformdan ilk kez alışveriş yapacak müşterilere özel 100 TL indirim fırsatı bulunuyor. Ayrıca İstanbul içi seçili ilçelerde 24 saatte teslimat opsiyonu da mevcut.

Şehre dönüş fırsatları, Pasaj'da yer alan hobi, spor, elektrikli ev ve mutfak aletleri, beyaz eşya ve tv, sağlık ve kişisel bakım kategorilerini kapsıyor. Pasaj'ın okula dönüş fırsatları ise cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saatler, kulaklık ve hoparlör, oyuncu ürünleri ve bilgisayar aksesuarlarında geçerli. Bütün bunlara ek olarak kullanıcıların, tarifelerine ek taksitle aldıkları cep telefonları, aksesuar hediyeleri ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, Pasaj'daki birçok ürüne ayda 200 TL ve altına taksitle sahip olma ayrıcalığını da yakalıyor."