Turkcell, Faturasız Hat Kullanıcılarına Özel Gold Üyelik Programını Tanıttı

Turkcell, faturasız hat kullanıcılarına özel ayrıcalıklar ve hediyeler sunan yeni üyelik programı 'Gold'u tanıttı. Program kapsamında kullanıcılara 5 GB internet, 3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği, GB kazandırma garantili 'Ekstra Salla Kazan' hakkı ve diğer avantajlar sunulacak.

Faturasız hat kullanıcılarına özel ayrıcalıklar ve hediyeler sunan yeni üyelik programı "Gold"u tanıtan Turkcell, "5 GB internet", "3 ay ücretsiz YouTube Premium üyeliği", GB kazandırma garantili "Ekstra Salla Kazan" hakkı ve daha birçok farklı avantajı kullanıcılarla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede ekran yüzü Doğu Demirkol ile faturasız kullanıcılarına özel ayrıcalıklar ve hediyeler sunan yeni programı "Gold"u tanıtan Turkcell, kullandığı paket ne olursa olsun Gold üyelik adımlarını tamamlayan faturasız hat sahibi Turkcell kullanıcıları için çok sayıda avantajdan yararlanma şansı sunuyor.

Verilen bilgiye göre, Gold üyeliğini aktif hale getiren Turkcell kullanıcıları, 90 gün boyunca avantajlarla dolu Gold üyelik hediyelerinden faydalanabilecek. Kampanyaya dahil olanlar, her Gold döneminde istedikleri zaman kullanabilecekleri bir ay geçerli 5 GB internet kazanacak.

Ayrıca 250 TL ve üzeri paket yüklemelerinde otomatik olarak haftalık 2 GB internet hediyesi tanımlanacak. Gold üyeler, sadece kendilerine avantajlar sağlamakla kalmayacak, sevdiklerine de GB hediyeleri gönderme şansına sahip olacak.

Kullanıcılar, ayrıcalıklarını Turkcell uygulamasında Hediye Havuzu sayfasındaki Gold Üyelik sekmesinden aktifleştirebilecek.

YouTube Premium 3 ay ücretsiz

Gold üyelik kapsamında 3 ay geçerli ücretsiz YouTube Premium üyeliği de müşterilere sunuluyor. Avantajdan daha önce hiç YouTube Music Premium veya YouTube Premium abonesi olmamış Gold kullanıcılar yararlanabilecek. Gold üyeler, her ay GB garantili "Ek Salla Kazan" hakkı elde edecek, çağrı merkezi temsilcilerine öncelikli bağlanma ayrıcalığına sahip olacak.

Ayrıca Caribou mağazalarında da ücretsiz kahve keyfi yaşayan Gold kullanıcılar, Turkcell uygulamasındaki Hediye Havuzu sekmesinden ücretsiz kahve için SMS şifresini kolayca alabiliyor.