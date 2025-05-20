Türk Savunma Sanayi LIMA-25 Fuarı'nda Uluslararası Vizyonunu Sergiledi

Türk Savunma Sanayi LIMA-25 Fuarı'nda Uluslararası Vizyonunu Sergiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk savunma sanayisinin dost ve müttefik ülkelere güvenlik katkısını vurguladı. Görgün, çeşitli işbirlikleri ve anlaşmalar için fuarın önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerin sadece Türkiye için değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ettiğini belirtti.

Görgün, Malezya'da düzenlenen LIMA-25 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Fuara her organize edildiğinde yüksek katılım oranıyla katılmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Görgün, şunları kaydetti:

"Türk savunma sanayiimiz, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünleriyle sadece ülkemizin değil, dost ve müttefik ülkelerin de güvenliğine katkı sunmaya devam ediyor. LIMA-25 Fuarı, bu vizyonumuzu uluslararası platformda bir kez daha ortaya koydu. Fuara 16 firmamız ve buradaki denizcilik gösterilerine katkı sağlamak üzere de ada sınıfı korvetlerimizden olan TCG Büyükada'yla birlikte katılıyoruz. İki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ticari ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınması için Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz aylarda Malezya'ya bir ziyarette bulunmuştu. O ziyaret sonrasında iki devlet başkanının ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmek adına bizler de bu fuarları vesile ediniyoruz. Geçmişte kara, deniz, hava alanlarında farklı platformlar için işbirlikleri mevcuttu. Şimdi bu fuar vesilesiyle hem kara hem deniz hem hava alanında yeni fırsatları ve yeni işbirliklerini görüştük."

Fuarda Türk firmalarının Malezya'daki muhataplarıyla iki ülkenin karşılıklı menfaatine olabilecek anlaşmalar yapmak için gayret gösterdiğinin altını çizen Görgün, "ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve bu firmalarımıza destek olan KOBİ'lerimizden oluşan bir ekip burada. TUSAŞ da burada. Daha evvel imzaladığı sözleşmeler de mevcut idi." bilgilerini verdi.

Görgün, fuara gerek çevre ülkelerden gerekse de farklı coğrafyalardan katılan savunma bakanları ve tedarik makamları olduğuna değinerek, "Onlarla da görüşme fırsatları yakaladık. Bu anlamda da iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Para transferinde artık ikinci bir aşama devreye giriyor

Tek tıkla para gönderme tarih oluyor
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu

Türk kuruyemiş devi konkordato talebinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Şevval'i öldürüp, 12'nci kattan atlayan erkek arkadaşı mektubunda en yakınını suçladı

Şevval'i öldürüp intihar eden sevgilisi mektubunda en yakınını suçladı
İzmir mitingine kaç kişi katıldı? CHP'nin rakamıyla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var

Özel'in verdiği rakamla AK Parti'nin rakamı arasında uçurum var
Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın, sahnede zor anlar yaşadı

Ablasının ölümüyle sarsılan Simge Sağın'ın sahnede zor anları
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
title