Haberler

TOMTAŞ, Kayseri'yi havacılık ve savunmada destek merkezi yapmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOMTAŞ, Kayseri'yi havacılık ve savunmada destek merkezi yapmayı hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü Ali Ekşi, Kayseri'yi havacılık ve savunma sanayisinde destek merkezi yapmak istediklerini söyledi. Ekşi, Hürjet'e katkı sağlamayı, detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım ve lojistikte birçok hizmeti Kayseri'de yapmayı hedeflediklerini belirtti.

TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi ; Kayseri'yi havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir destek merkezi haline getirmek istediklerini belirterek, "Bizim bu ülkeye borcumuz var. Öncelikle bu şehirde havacılığı tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz" dedi.

Hürjet projesine katkı sağlamak ve bu platformun Kayseri'de gökyüzüyle buluşmasına destek olmak istediklerini ifade eden TOMTAŞ Havacılık Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Ekşi, şirketin temel misyonunun havacılık ve savunma sanayisinde Kayseri'de ana destek merkezi oluşturmak olduğunu söyledi. Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisinde önemli bir aşamaya geldiğini vurgulayan Ekşi; geçmişten gelen kabiliyetlerin seri üretime dönüştüğü bir süreç yaşandığını kaydetti. Ekşi; "Havacılık ve savunma sanayisinde geçmişteki kabiliyetlerin seri imalata dönüşmeye başladığı, Türk savunma sanayisinin çıraklık ve kalfalık döneminin bitip ustalık döneminin başladığı bu günlerde seri imalata katkı sağlayabilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yeniden tasarım yapmak yerine üretime katkı sunacağız"

TOMTAŞ'ın öncelikli hedefinin yeni bir Ar-Ge çalışması veya tasarım sürecinden ziyade, Türkiye'de geliştirilen teknolojik ürünlerin üretim ve destek süreçlerine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Ekşi, TUSAŞ, ROKETSAN, ASELSAN ve BAYKAR gibi firmaların ortaya koyduğu önemli teknolojik ürünlere dikkat çekti. Ekşi; "Bizim görevimiz, onların ortaya koymuş olduğu bu değeri, ülkemizin kuvvetleri ve sivil sektör ihtiyaç duyduğu andan itibaren en kısa sürede temin edebilmek için gayret göstermek" diye konuştu. Bu hedef istikametinde ciddi hazırlıklar yaptıklarını ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Ekşi, Kayseri'nin havacılık alanındaki geçmiş tecrübesini yeniden güçlü bir üretim kapasitesine dönüştürmek istediklerinin altını çizdi.

Kayseri'de ihtiyaç duyulan detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım ve lojistik hizmetlerinin önemli bir bölümünü şehirde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Ali Ekşi, "Kayseri'de ihtiyaç duyulan detay parça üretimi, montaj, bakım-onarım faaliyetleri dahil lojistik hizmetlerinin birçoğunu Kayseri'de yaparak onlarla aynı yolda paydaş olmak istiyoruz" dedi. Ekşi, TOMTAŞ'ın bu çalışmalarla Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisine katkı sunmayı ve Kayseri'nin sektördeki konumunu yeniden güçlendirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Fenerbahçe'ye kötü haber! Aston Villa öncesi sakatlık çıktı

Eyvahlar olsun! Aston Villa öncesi kötü haber geldi

Görevi ateşle savaşmaktı! Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi

Kundakçı eski sevgili dehşetinde Ebru'dan acı haber geldi
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borcunu kapatmak isterken 97 dosya açıldı! IBAN’ını verdi, 4 milyon liraya patladı

Borcunu kapatmak isterken başına gelmeyen kalmadı
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama

İddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı

Vay neneler vay! Her şey polis kamerasına yansıdı
Eşini 20 metrelik uçurumdan iten kocanın cezası kesinleşti! Yargıtay karara 'kadına karşı' ibaresini ekledi

Fotoğraf için çıktık demişti! Uçurum cinayetinde ceza kesinleşti
Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti

İstanbul'un göbeğinde infial yaratan görüntü
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu