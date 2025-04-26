Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Kırsalda Dijital Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesince, il genelinde ve kırsal bölgelerde vatandaşları bilgilendirmeye yönelik farkındalık eğitimi veriyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, "Kırsalda Kalkınma İçin Anahtar: Dijital Finansal Okuryazarlık Yetkinliklerinin Artırılması" projesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde akademisyenler, köylerde vatandaşları vergiden bütçe yönetimine, dijital güvenlikten finansal dolandırıcılığa kadar pek çok alanda bilinçlendiriyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin eğitim, öğretim faaliyetlerinin yanı sıra kampüs dışına çıkıp bölgelerine ve topluma fayda sağlayan projelerle de ülkeye hizmet etmesini önemsediklerini belirterek bilim iletişimine de güzel bir örnek teşkil eden çalışmada görev alan akademisyen ve öğrencileri tebrik etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ile Tokat İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle yürütülen projeyle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların, dijital finansal okuryazarlık konusunda bilinçlendirilmesi ve finansal dolandırıcılıklara karşı farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, maliye ve işletme bölümü öğrencilerinin de eğitim süreçlerine dahil olduğunu belirterek "Projemizle kırsaldaki insanlarımızın dijital finansal okuryazarlık yetkinliklerinin artırılmasını, dijital dünyada daha güvenli işlem yapabilmelerini ve finansal dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalarını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.