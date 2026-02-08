Tether'den Türkiye'de tarihi operasyon! 500 milyon dolar değerindeki varlık donduruldu

Türkiye'de yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, kripto para sektöründe bugüne kadar görülen en büyük varlık dondurma operasyonlarından birine imza attı. Dondurulan fonların, Türk savcıların yönettiği büyük ölçekli yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

TARİHİ OPERASYONLARDAN BİRİ

Bloomberg ve uluslararası kripto basınında yer alan bilgilere göre, operasyon kapsamında hedef alınan varlıkların Veysel Şahin adlı bir isme ait olduğu ve söz konusu kişinin Türkiye genelinde faaliyet gösteren kapsamlı bir illegal bahis ağını yönettiği iddia ediliyor. Bu hamle, kripto sektöründe tek seferde gerçekleştirilen en büyük varlık el koymalarından biri olarak değerlendiriliyor.

TETHER CEO'SU: YETKİLİLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIK

Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin operasyondaki rolünü açıkça doğruladı. Ardoino, kolluk kuvvetlerinin kendilerine resmi bilgiler sunduğunu belirterek, "Yetkililer bize geldi, bilgileri paylaştı. Biz de bu bilgileri inceledik ve ülkenin yasalarına uygun şekilde harekete geçtik. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI ile çalışırken de yaptığımız tam olarak bu" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Tether'ın geçmişte sıkça eleştirildiği şeffaflık ve denetim eksikliği tartışmalarında dikkat çekici bir kırılma noktası olarak yorumlandı. Britanya Virjin Adaları merkezli şirket, son dönemde kendisini küresel kolluk kuvvetlerinin aktif bir iş ortağı olarak konumlandırıyor.

3 MİLYAR DOLARI AŞAN DONDURMA HAMLESİ

Tether, yalnızca bu operasyonla sınırlı kalmadı. Şirket, 2025 yılı içinde 180 milyon dolardan fazla USDT varlığını farklı soruşturmalar kapsamında dondurdu. Kuruluşundan bu yana dondurulan toplam varlık miktarının ise 3 milyar doları aştığı açıklandı. Dolaşımdaki arzı 187 milyar doların üzerinde olan USDT, küresel kripto piyasasının ana likidite kaynağı konumunda bulunuyor. BeInCrypto'nun daha önce aktardığına göre USDT, dünya genelinde 534 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor ve yatırımcıların geleneksel bankacılık sistemine ihtiyaç duymadan borsalar arasında hızlı fon transferi yapmasına olanak tanıyor.

"SANSÜRE DAYANIKLI" KRİPTO ALGISI SARSILDI

Son dönemde artan bu müdahaleler, kripto paraların uzun yıllar boyunca savunulan "sansüre dayanıklı" yapısına dair algıyı ciddi biçimde zedeledi. Uzmanlara göre, Tether'ın hız ve ölçek açısından benzeri görülmemiş adımları, dijital varlık sektöründe yeni bir denetim çağının kapısını araladı.

REKOR KAR, YENİ YATIRIMLAR

Öte yandan Tether, rekor düzeyde geçen bir mali yılın ardından faaliyet alanını hızla genişletiyor. Şirket, yakın zamanda Gold.com'a 150 milyon dolar, ABD'nin ilk federal lisanslı dijital varlık bankası Anchorage Digital'e ise 100 milyon dolarlık stratejik yatırım yaptığını duyurdu. 2025 yılında 10 milyar dolarlık kâr elde eden Tether, artık yalnızca stablecoin alanında değil; spor yatırımlarından Bitcoin madenciliğine, merkeziyetsiz iletişim teknolojilerinden yapay zekâ projelerine kadar geniş bir yelpazede sermaye kullanıyor.