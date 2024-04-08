Tesla Model Y'nin fiyatlarında indirim: Türkiye'ye de geçerli mi?

Tesla, satılmamış elektrikli araç stoklarını azaltmak için Model Y'nin fiyatlarında önemli ölçüde indirim yapmak zorunda kaldı. 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen araç sayısının teslim edilenlerden 46 bin 561 adet fazla olduğu belirtiliyor. Bu durum, şirketin envanterinde şimdiye kadarki en yüksek araç sayısına sahip olduğu anlamına geliyor. Peki bu indirimler Türkiye için de geçerli olacak mı?

Tesla Model Y elektrikli otomobillerde stok fazlası indirim geliyor

Austin, Teksas merkezli otomobil üreticisi, arka tekerlekten çekişli Model Y'nin fiyatında 4 bin 600 dolar, Model Y Uzun Menzil ve Model Y Performans modellerinin fiyatlarında ise 5 bin dolar indirim yaptı. Ayrıca, araçları hızla satmak için üç ay ücretsiz Tam Otonom Sürüş beta sürümü de sunuyor.

Bloomberg'e göre stok fazlası Tesla Model Y'ler, 7 bin 500 dolarlık Federal EV Vergi İndirimi de dahil edildiğinde, Model Y RWD'nin başlangıç fiyatı 33 bin 890 dolara, Model Y Uzun Menzil 37 bin 490 dolara ve üst seviye Model Y Performans ise 40 bin 690 dolara düşüyor.

Tesla, stok fazlası indirim sebebini ve global satışlardaki düşüşü, Almanya'daki fabrikasının kapanması ile ilişkilendiriyor. Ancak bazı analistler bu teoriyi kabul etmiyor. JPMorgan Chase & Co. analisti Ryan Brinkman, Tesla'nın ilk çeyrekte ürettiği ve sattığı araç sayısı arasındaki farkın, bu durumun talep kaynaklı olmadığını gösterdiğini belirtiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü, Tesla'nın hisse senedi değeri yaklaşık %2.7 düşmüş durumda. Yıl boyunca, hisse senedi değeri %33'ten fazla düşüş göstermiş. Çıkan haberlerde stok fazlası Tesla Model Y'lerin Amerika'daki fiyat indirimlerinden bahsediliyor, bu nedenle indirimlerin Türkiye'deki Tesla modellerini doğrudan etkileyeceğini söylemek zor.

Ancak, global piyasalardaki değişiklikler genellikle diğer pazarları da etkileyebilir. Tesla'nın Türkiye'deki fiyat politikası, birçok faktöre bağlı olabilir, örneğin yerel talep, ithalat vergileri, döviz kurları ve lojistik maliyetler. Dolayısıyla, Türkiye pazarı için herhangi bir fiyat ayarlamasının şirketin yerel stratejilerine ve piyasa koşullarına bağlı olacağını söylemek mümkün.

Tesla'nın Türkiye'deki fiyatlarıyla ilgili güncel bilgileri almak için, resmi Tesla websitesi veya yetkili satıcılarından bilgi almak en doğru yaklaşım olacaktır. Tesla'nın fiyat indirimleri ve yüksek araç stokları, hem şirketin finansal sağlığı hem de elektrikli araç pazarının geleceği üzerinde büyük etki yaratacaktır.

Sizce elektrikli otomobillere olan talep, Tesla'nın stok fazlası ve fiyat indirimleri ile nasıl şekillenecek? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.