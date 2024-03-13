Telekomünikasyon Şirketi Odine Halka Açılıyor

Sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi çözümleri ve mühendislik gücüyle dikkat çeken ve de yerli ve global alanda faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi Odine, devrim niteliğindeki adımlarından biri atarak halka açılma sürecini başlattı. İşte tüm detaylar…

Odine, halka açılma sürecini başlattı! Tarih: 13-14-15 Mart

Odine'nin çözümleri arasında yazılım tanımlı ağlar, sanallaştırma ve bulutlaştırma gibi teknolojiler yer alıyor. Bu çözümlerle müşterilerinin geleneksel altyapılarını dönüştürerek sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyor ve global telekom şirketlerine dünya standartlarında sürdürülebilir ağlar oluşturmalarında yardımcı oluyor. Zaten şirket, 20 yıllık deneyimi, 170'ten fazla global müşterisi ve 25 teknoloji partneriyle sektörde de öne çıkıyor.

Odine CEO'su Alper Tunga Burak, dijital dönüşüm rüzgarında telekomünikasyon sektörünün önemli bir dönüm noktasında olduğunu ve Odine Teknoloji'nin bu dönüşümde Türkiye'den global arenaya taşınabilecek kilit bir oyuncu olduğunu söylüyor. Halka arzla elde edilecek gelirin büyük bir bölümü yurtdışı yatırımlarında kullanılacak. Bu da Odine'nin global pazardaki varlığını güçlendirecek ve daha fazla inovasyon yapma kapasitesini artıracak.

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Odine'nin halka arzının daha ilk günden Borsa İstanbul'da 2024'te dikkatleri üzerine çektiğini gördük. Şirketin ödenmiş sermayesi halka arz sonrası 110 milyon 500 bin liraya ulaşacak. Halka açıklık oranı da yüzde 40 seviyesinde olacak.

Dolayısıyla genel olarak Odine, halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme stratejileri, işletme sermayesi ve yeni ürün geliştirmeleri için kullanmayı planlıyor. Aynı zamanda da Türkiye'nin 5G altyapısının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayarak ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak. Kısacası şirket, global teknoloji müteahhidi olarak konumunu güçlendirmeyi başarıyor ve yatırımcılarına da ortak olma şansı tanıyor.

Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ halka arz taleplerini 13 – 15 Mart tarihlerinde toplayacak. Şirket paylarının satışı 15 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek olup pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Halka arz 1 lira nominal değerli hisse başına 30 liradan olacak. Talep toplama döneminde 2 milyon kişinin katılması halinde 14 lot, 3 milyon kişi katılırsa 9 lot vermesi bekleniyor. Sırasıyla 2 milyon 500 bin kişi olursa 11 Lot 330 TL, 3 milyon kişi olursa 9 Lot 270 TL, 3 milyon 500 bin kişi olursa 8 Lot 240 TL ve 4 milyon kişi olursa 7 Lot 210 TL şeklinde olacak.

Halka arza ilişkin bilgiler