Telegram ve WhatsApp karşı karşıya! İddialara yanıt geldi

Telegram, sık sık WhatsApp'ı güvenlik gerekçesiyle eleştiriyor. WhatsApp yöneticilerinden Will Cathcart da Telegram'a yönelik bazı olumsuz açıklamalar yaptı. Telegram ise WhatsApp tarafından kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. İki büyük rakip anlık haberleşme platformu arasında kavga yeniden ateşlenmiş oldu. Peki Telegram, WhatsApp için neler söyledi ve kendini nasıl savundu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Telegram, WhatsApp iddialarına yanıt verdi!

WhatsApp kurucularından Will Cathcart, Telegram'ı Wired makalesi üzerinden ele aldı. Bu makale üzerinden de Telegram'ın aslında Uçtan Uca Şifreleme özelliğini olmadığını açıkladı. Daha önceden konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda da Telegram'ın kullanılmaması gerektiğini ve özel bir nedenle burayı asla kullanmayacağını belirtmişti.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki iki taraf arasındaki karşılıklı tartışmalarda Telegram, sürekli olarak Uçtan Uca Şifreleme özelliğinden bahsederek uygulamanın güvenli oluşunu anlatıyor. Cathcart ek olarak da uygulamanın Konum üzerinden takip ettiğini ve bu nedenle Rusya- Ukrayna Savaşı sırasında kullanıcılarını riske attığını belirtmişti.

WhatsApp'tan Arama Planlama özelliği geliyor! Nasıl kullanılır?

Telegram sözcüsü Remi Vaughn, WhatsApp kurucularından Will Cathcart'ın yaptığı eleştirilere karşı yanıt verdi. Vaughn, Wired makalesini ele alarak makalenin birçok hata içerdiğini açıkladı. Ek olarak Wired makalesinde de yer alan 9 hatayı da derledi.

Will Cathcart, Telegram'ın Uçtan Uca Şifreleme (E2EE) yapmadığını açıklaması üzerinde Vaughn, Telegram'ın bunun yerine MTProto 2.0 protokolünü kullandığını belirtiyor. Hatta İtalya'da yer alan Udine Üniversitesi'nden bir ekip de Telegram'ın MTProto 2.0 protokolünü kullandığını doğruladığı röportajda geçiyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz anlık haberleşme uygulamalarından hangisini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.