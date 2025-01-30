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Tekzip ve Cevap Metni

Tekzip ve Cevap Metni
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Bybit Kripto Varlık Platformu Anonim Şirketi, adına tekzip ve cevap metni

HAKKIMIZDA YAPILAN ASILSIZ HABERLERLE İLGİLİ KAMUOYU DUYURUSU

Bybit Kripto Varlık Platformu Anonim Şirketi ("Bybit" veya "Şirket") olarak, Şirket'imize yönelik asılsız ve gerçeği yansıtmayan bazı haberlerin yayımlandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Kamuoyunu yanıltma ve Şirket'imizin itibarını zedeleme amacı taşıyan bu haberlerin hiçbir gerçeklik payı bulunmamaktadır.

Söz konusu haberlerde, kimliği belirsiz bazı X (Twitter) paylaşımlarına dayandırılan iddialar öne sürülmüş ve Şirket'imiz bu asılsız paylaşımlar gerekçe gösterilerek hedef alınmıştır. Ancak, bu paylaşımlarda bulunan kullanıcıların kimlikleri bilinmediğinden, söz konusu kişilerin gerçekten müşterimiz olup olmadığını teyit edemediğimiz gibi, gerçeğe aykırı iddialarına da yanıt verme imkânımız bulunmamaktadır.

Bybit, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") kripto varlık hizmet sağlayıcılar için oluşturduğu geçici faaliyette bulunanlar listesinde yer almakta (https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/faaliyette-bulunanlar-listesi) olup, müşterilerinin hak ve menfaatlerini en üst seviyede korumayı ilke edinmiş lider bir kripto varlık hizmet sağlayıcısıdır.

Şirket'imizle hiçbir iletişime geçmeden, doğrulanmamış sosyal medya paylaşımlarını referans alarak haber yapan internet sitelerinin bu tür haberlerine değerli kullanıcılarımızın itibar etmemesi gerektiğini önemle vurgulamak isteriz.

Bybit, başta 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere ilgili tüm yasal düzenlemelere tam uyum sağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu asılsız haberlerin ivedilikle kaldırılması ve hukuki haklarımızın korunması için gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve başlatılacak olup, sorumlular hakkında her türlü yasal hakkımız saklıdır.

Başta müşterilerimiz olmak üzere kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saygılarımızla,

Bybit Kripto Varlık Platformu Anonim Şirketi

adına

Av. Elçin Karatay

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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