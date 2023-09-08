Teknosa Gaming Parkour Yarışması Başlıyor

Teknosa, farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca oyun tutkunlarının 'Buz Çağı' deneyimine ev sahipliği yapacak. Yarışmada katılımcılar performansa ve hıza dayalı oyunlarla hem kendilerini deneyecek hem de ödüller kazanacak.

Teknosa, farklı şehirlerdeki mağazalarında 4 ay boyunca oyun tutkunlarının 'Buz Çağı' deneyimine ev sahipliği yapacak.

Teknosa açıklamasına göre, Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft iş birliğiyle 9 Eylül'de başlayacak yarışmada katılımcılar, performansa ve hıza dayalı oyunlarla hem kendilerini deneyecek hem eğlence ve rekabet dolu anlar yaşayacak hem de ödüller kazanacak.

Teknosa, Intel Türkiye, Lenovo Türkiye ve Microsoft iş birliğiyle oyun dünyasının en heyecanlı anları Türkiye'nin dört bir yanına taşınıyor.

Oyun bilgisayarlarının güçlü soğutma performansına atıfla "Oyunda Buz Çağı Başlıyor" mottosu etrafında Happy People Project imzalı bir kampanyaya imza atan 4 şirket, şimdi de oyunseverleri 4 ay sürecek bir yarışma serisiyle buluşturuyor.

"Teknosa Gaming Parkour" adıyla gerçekleşecek yarışma kapsamında katılımcılar, Teknosa'nın İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, İzmit ve Eskişehir'deki 15 mağazasında bir araya gelecek.

Oyunseverler, performansa ve hıza dayalı Forza Horizon 5, FIFA 2023, Fortnite ve Mortal Kombat gibi dünyaca ünlü oyunları oynayarak, verilen parkur görevlerini tamamlayacak.

İlki 9 Eylül Cumartesi günü Ankara Etlik Antares Exxtra'da gerçekleştirilecek yarışmada, 15 mağazada oyunu başarılı şekilde tamamlayan yarışmacılar arasında en hızlı olanlar belirlenecek. Rekabetin giderek ateşlendiği büyük finalde ise 15 finalist en iyi olmak için tekrar yarışacak. Turnuvada en iyi dereceyi alan yarışmacı 100 bin TL değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi olacak.

Ayrıca etkinlik kapsamında en iyi dereceyi elde eden katılımcılar 2 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki ve 1 yıllık Xbox Game Pass üyeliğini kazanma şansını yakalayacak.

Teknosa'nın sürpriz ödül heyecanına sadece kazananlar değil, yarışmaya katılan herkes ortak olacak. Turnuvaya katılan tüm yarışmacılar, 1 aylık Xbox Game Pass üyelik ödülünü kazanarak oyun dünyasına daha fazla erişim sağlama imkanı elde edecek.