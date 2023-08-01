Talas Belediyesi Teknoloji Takımları Kuruyor

Talas Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik teknoloji takımları kurarak, Talas'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil etmeyi hedefliyor.

Talas Belediyesi teknolojik kurslarına yenisini ekliyor. Bu çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik teknoloji takımları kuruluyor.

Teknofest, robot yarışma ekipleri, oyun tasarım ekipleri ve yazılım ekiplerinin oluşturacağı takımlar için başvurular başladı. Talas Belediyesi İnovasyon Merkezi'nde adaylar arasında yapılacak teorik ve pratik sınavlar sonunda kazanlardan oluşturulacak ekipler, Talas'ı teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

Takımların oluşturulmasının ardından eğitim sürecinden geçecek ekipler, özellikle teknoloji ve tasarım konularında bu sahada 'ben de varım' diyecek. Başvurular, paylaşılan karekod üzerinden gerçekleştirilecek. - KAYSERİ