Sony DualSense'e yapay zeka desteği geliyor

Oyuncuların dövüş oyunlarında işlerini kolaylaştıracak yapay zeka desteği Sony DualSense'e geliyor. Zorlu dövüşlerin üstesinden gelebilmek için yapay zekadan destek almayı planlayan Sony, yapay zeka destekli DualSense modelini yakında piyasaya sürecek.

Zorlu görevlerin üstesinden gelecek yapay zeka destekli DualSense geliyor!

Konsoldan oyun oynamak bilgisayar kullanıcıları için her zaman zorlu olmuştur. Özellikle FPS oyunlarını konsoldan oynamak kullanıcıları oldukça yoruyor. Şimdi Sony bu soruna bir çözüm ile geliyor. Şimdiye kadar FPS oyunlarında otomatik odak özelliği ile bir nebze kolaylık sağlayan Sony, yeni DualSense modelinde günümüzün popüler teknolojisi yapay zekadan yardım almayı amaçlıyor.

Sony'nin yaptığı bir patent başvurusu ortaya çıktı. Yıllardır kullandığı dokunmatik yüzeyi bir ekrana çeviren Sony, bu kısımda yapay zeka tabanlı bir sisteme geçiş yapıyor. Düğme komutlarını görüntüleyerek oyunculara yardımcı olmayı planlayan şirket, yine bu ekranda oyunun zor kısımlarında hangi girdilerin kullanılması gerektiğini önerecek.

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Oyun ile ilgili bazı ipuçları ve öneriler sunacak olan Sony, özellikle dövüş oyunlarında büyük kolaylık sunacak gibi duruyor. Örneğin zorlu bir maçta hangi özel hareketin maçı kurtaracağını görmek oyuncular için büyük avantaj olacak.

Şimdilik bir patentten ibaret olan yapay zeka destekli DualSense, önümüzdeki aylarda kullandığımız bir ürün haline gelebilir. Bakalım Sony, yapay zeka ile iç içe çalışan DualSense'i PlayStation tutkunlarına ne zaman sunacak? Siz yapay zeka destekli DualSense'i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.