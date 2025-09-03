Sezgin Erzan: Biruni Teknopark, genç girişimcilere yeni nesil teknolojilerde büyük fırsatlar sunuyor

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Bilimin Geleceği programında konuşan Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Biruni Üniversitesi'nin vakıf üniversiteleri arasında altıncı teknoparkı kurarak girişimcilik ekosisteminde önemli bir konuma ulaştığını söyledi. Erzan, gençleri yeni nesil teknolojilere yönlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BİRUNİ TEKNOPARK, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNDE ÖNCÜ KONUMDA

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Bilimin Geleceği programında konuşan Sezgin Erzan, Biruni Üniversitesi'nin vakıf üniversiteleri arasında altıncı teknoparkı kurarak Türkiye'de girişimcilik alanında önemli bir başarıya imza attığını belirtti. Teknoparkta, yeni nesil teknolojilerle inovatif çözümler geliştiren girişimcilere geniş olanaklar sağladıklarını ifade eden Erzan, bu vizyonun üniversitenin bilim ve teknolojiye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

SAĞLIK, SİBER GÜVENLİK VE OYUN SEKTÖRÜNDE YOĞUN ÇALIŞMALAR

Teknoparktaki girişimlerin yüzde 60'ının sağlık teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknoloji ve oyun sektörlerinde yoğunlaştığını belirten Erzan, özellikle sağlık alanındaki dijital dönüşümün önümüzdeki yıllarda çok daha fazla fark yaratacağını söyledi. Yeni nesil teknolojilerle yapılan çalışmaların, hem bireyler hem de kurumlar için yenilikçi çözümler sunduğunu vurguladı.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Sezgin Erzan, Biruni Teknopark'ın sadece teknoloji geliştiren bir alan olmadığını, aynı zamanda yaratıcı projelerin doğduğu bir ekosistem olduğunu ifade etti. Türkiye'nin oyun sektöründe hikâye ve animasyon üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu dile getiren Erzan, bu potansiyelin küresel ölçekte rekabet gücü kazandıracağına dikkat çekti.

GENÇLERE ÖNERİ: GELECEKSEL YAKLAŞIMLARI HEDEFLEYİN

Programda genç girişimcilere tavsiyelerde de bulunan Erzan, "Gençlerimize naçizane tavsiyem, tıpta geleneksel olanla yetinmeyip geleceksel yaklaşımları hedeflemeleridir" dedi. Geleceğin teknolojilerini yakından takip eden gençlerin, sağlık teknolojileri ve yaratıcı üretim alanlarında önemli fırsatlar yakalayabileceklerini belirtti.