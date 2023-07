SAP, GROW with SAP İş Modeliyle Orta Ölçekli İşletmeleri Buluta Taşıyor

Kurumsal uygulamalar pazarının öncülerinden SAP, başarısı kanıtlanmış dijital dönüşüm uygulamalarıyla orta ölçekli işletmeleri buluta taşıyacak GROW with SAP iş modelini duyurdu. Yeni modelle orta ölçekli işletmelerin, hız, öngörü ve sürekli inovasyon sağlayan bulut ERP çözümlerinin benimsenmesinin kolaylaşması hedefleniyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan SAP CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Christian Klein, "SAP'nin ERP çözümü, uzun süredir dünyanın önde gelen şirketlerinin, iş süreçlerinde uçtan uca şeffaflık sağlamasına destek oluyor. GROW with SAP ile bunu bir adım ileri taşıyor ve orta ölçekli işletmelerin işlerini büyütmelerine destek olacak özel bir çözüm sunuyoruz. GROW with SAP, orta ölçekli şirketlerin yalnız bugün değil, gelecekteki başarıları için de ihtiyaç duydukları çeviklik ve yenilikçiliği sağlıyor" dedi.

Klein, "SAP Business Technology Platform çözümünü de içeren GROW with SAP, orta ölçekli işletmelere SAP Build'i kullanarak kendi süreçlerini bulutta, kod yazmadan kurumsal uygulamalara dönüştürebilme yetkinliği de veriyor. Kullanıcılar, SAP Build çözümüyle ihtiyaç duydukları kurumsal uygulamaları oluşturabiliyor, süreçlerini otomatikleştirebiliyor ve internet siteleri tasarlayabiliyor. GROW with SAP, SAP'nin 500 ila 5 bin çalışana sahip orta ölçekli işletmelere yenilikleri her kademede kolayca devreye alma ve ERP'de daha şeffaf, çevik ve sürdürülebilir süreçler yürütme olanağı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER BÜYÜDÜKÇE YENİ TEKNOLOJİLERE İHTİYAÇ DUYUYOR

Orta ölçekli işletmelerin hızlı büyüme sürecinde karmaşıklaşan iş süreçleriyle başa çıkmakta zorlanarak büyük kurumsal işletmelerin kullandıkları teknolojilere ihtiyaç duyduğunu söyleyen SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise "Bu şirketlerin uzun vadeli başarı için ölçeklenebilir bir bulut ERP çözümüne ihtiyacı var. Bulut ERP, işletmeleri engeller ve fırsatlar konusunda daha akıllı ve sürdürülebilir hale getiren teknoloji avantajlarını, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir biçimde sunuyor. GROW with SAP ile orta ölçekli işletmelere bulut ERP dönüşümünü öngörülebilir fiyatlarla, hızlı bir şekilde devreye alma avantajı sunuyoruz" diye konuştu.

ORTA ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER, ENDÜSTRİ DEVLERİNİN UYGULAMALARINI BENİMSEYEBİLİYOR

Dünyanın en büyük 100 şirketinden 99'unun, Türkiye'de ise BIST 30'da listelenen şirketlerin yüzde 90'ının SAP çözümlerini tercih ettiğini hatırlatan Candan, "SAP, her ölçekten kurumsal müşterisini buluta taşımak için gerekenleri iyi biliyor. RISE with SAP ile farklı endüstrilerdeki liderlerin bulut deneyimlerinden elde ettiğimiz bilgi birikimini, GROW with SAP ile orta ölçekli işletmelere taşıyoruz. Orta ölçekli şirketler, bulut ERP'nin kanıtlanmış faydalarından yararlanabiliyor, endüstri devlerinin uygulamalarını kısa sürede benimseyerek akıllı ve sürdürülebilir işletmelere dönüşebiliyor. SAP'nin dünyanın önde gelen şirketlerine güç veren SAP S/4HANA Cloud, SAP Business Technology Platform gibi çözümlerine, güvenilir iş ortağı ağına, SAP ekosistemine ve öğrenme kaynaklarına ihtiyaç duydukları tahmin edilebilir, uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve hızlı uygulanabilir bir yaklaşımla sahip olabiliyor" dedi.

HIZLA DEVREYE ALINABİLİYOR

Candan, "SAP, 50 yıldır her sektörden yüzlerce kurumla el ele çalışarak sektöre özel süreçler geliştiriyor, bu uzmanlığını en iyi uygulamaları oluşturmak için kullanıyor. GROW with SAP, bu en iyi uygulamaları orta ölçekli işletmelerin kısa süre içinde kullanmaya başlayacağı yapıda sunuyor. Barındırdığı yapay zeka ve otomasyon yetenekleriyle müşterilerin hızla sonuç almasına olanak tanıyor. GROW with SAP modeli aynı zamanda orta ölçekli şirketleri SAP'nin Bulut ERP çözümü S/4HANA Cloud Public Edition ile buluşturuyor. Hızlandırılmış kurulum hizmetleri, küresel SAP uzmanları topluluğuna erişim ve ücretsiz eğitim kaynakları ile birlikte müşterilerin çok kısa bir süre içinde canlıya geçmelerine yardımcı oluyor" diye konuştu.