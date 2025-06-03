Rusya, GigaChat'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderecek

Rusya, GigaChat'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na Gönderecek
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Bakanov, Sberbank tarafından geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat'ın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceğini açıkladı. GigaChat, Rus kozmonotların uzay missionsında destekleyici bir araç olacak.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Sberbank'ın geliştirdiği yapay zeka modeli GigaChat'ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) göndereceklerini duyurdu.

Bakanov, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen "CIPR 2025" adlı konferansta konuştu.

Rus kozmonotların yapay zeka ile destekleneceğini anlatan Bakanov, "GigaChat'ı UUİ'ye göndereceğiz. Bir sonraki insanlı uzay seyahati sonbaharda yapılacak, ardından martta gerçekleşecek. Bunu sonbahara kadar yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank tarafından 2023'te geliştirilen yapay zeka modeli GigaChat, ChatGPT'nin Rus alternatifi olarak görülüyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
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