Rusya'da geliştirilen mesajlaşma uygulaması MAX 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın 100 milyon kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

MAX'tan yapılan yazılı açıklamada, uygulamadaki günlük ortalama kullanıcı sayısının 70 milyon kişiyi geçtiği belirtildi.

Toplam kullanıcı sayısının da 100 milyon kişiye ulaştığına işaret edilen açıklamada, uygulama üzerinden gönderilen mesaj sayısının da günlük 1 milyarı aştığı kaydedildi.

Rusya'da güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele amacıyla WhatsApp tümüyle engellenirken Telegram'a da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Engellerin ardından, bir süre önce piyasaya sürülen MAX başta kamu kuruluşları olmak üzere hızla yayılmaya başladı.

Rus hükümeti, ülkede Eylül 2025'ten itibaren satılacak yeni telefon ve tabletlerde ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ın kurulu bulunması şartını da getirmişti.

Çin'deki WeChat'e benzeyen uygulama, Rus şirketi VK'nin geliştirdiği mesajlaşma uygulamasını baz alıyor.

Rusya'da X, Youtube ve Instagram gibi batı merkezli sosyal medya platformlarına da erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara erişmek için VPN hizmetleri kullanıyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
