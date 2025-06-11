Papilon Savunma'da ortaklık yapısı güçleniyor: Atakan Öztiryaki Yönetim Kurulu'na aday

Papilon Savunma'da ortaklık yapısı güçleniyor: Atakan Öztiryaki Yönetim Kurulu'na aday
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Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'de paylarını artıran iş insanı Atakan Öztiryaki, 20 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek genel kurul öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu açıkladı.

GENEL KURUL ÖNCESİ STRATEJİK MESAJLAR

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Atakan Öztiryaki, "Pay sahiplerinin öneri ve taleplerine kulak vererek, bu süreçte yönetimde yer almaya karar verdim" dedi.

SANAYİ DENEYİMİ PAPİLON'A AKTARILACAK

Kurucusu olduğu Öztiryakiler A.Ş. ile üretim ve ihracat alanında uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan Öztiryaki, bu birikimini Papilon Savunma çatısı altında değerlendirmeyi hedefliyor. Açıklamasında, "Şirketin yüksek teknolojili ürün portföyünün gerek Türkiye'de gerekse uluslararası pazarda daha fazla değer üretmesi için bu sürece katkı sağlamak istiyorum," ifadelerine yer verdi.

YÖNETİM YAPISINA DAİR DEĞERLENDİRME

Mevcut yönetim yapısına da değinen Öztiryaki, "Şirketin yönetiminde pay sahipliği oranının düşük olması, karar alma süreçlerinde zaman zaman kopukluklara neden olabiliyor. Daha sahiplenen bir yönetim yapısının oluşması gerektiğine inanıyorum," şeklinde konuştu.

KURUMSALLAŞMA VE YATIRIMCI GÜVENİ VURGUSU

Yönetim kuruluna katılması halinde nasıl bir katkı sunmayı amaçladığına dair de açıklamalarda bulunan Öztiryaki, "Papilon'un hak ettiği piyasa değerine ulaşması, yatırımcı güveninin pekişmesi ve küresel ölçekte daha güçlü bir konum edinmesi için elimden geleni yapacağım," dedi.

Atakan Öztiryaki ayrıca mevcut yönetimle gerekli görüşmeleri yaptığını belirterek sürecin uyumlu şekilde ilerlediğini vurguladı. Genel kurul sonrası atılacak adımlar, hem yatırımcılar hem de sektör temsilcileri tarafından yakından izleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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