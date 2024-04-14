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Otomobil Üreticileri Karbondioksit Emisyon Hedeflerini Kaçırdı

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2020 yılında, Avrupa'nın yeni emisyon düzenlemelerinin ilk yılında Volkswagen, Jaguar Land Rover gibi büyük otomobil üreticileri başta olmak üzere, sektörün devleri karbondioksit emisyon hedeflerini kaçırmanın finansal sonuçlarıyla yüzleşti.

Volkswagen, karbondioksit hedeflerini kaçırmanın bedelini ağır ödedi

Karbondioksit emisyon hedeflerini kaçıran şirketler, toplamda 552 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı. Bu cezalar, emisyon hedeflerini tutturamayan otomobil üreticilerine karşı uygulanan sıkı politikaların bir sonucu olarak görülüyor.

Volkswagen, 2020 yılı hedeflerini 0.75 gram/km sapma ile kaçırarak, 106 milyon dolarlık bir ceza ödediğini açıkladı. Benzer şekilde, Jaguar Land Rover da kendi hedeflerini 3 gram/km sapma ile kaçırdı ve 43.5 milyon dolar ceza ödemek zorunda kaldı.

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Volkswagen ile birlikte diğer otomobil üreticileri arasında Suzuki ve Subaru gibi markalar da önemli cezalarla karşı karşıya kaldı. Özellikle, Suzuki'nin 10.4 gram/km hedef sapması nedeniyle araç başına yaklaşık 1.000 Euro ceza ödemesi gerektiği, toplamda ise 160 milyon Euro ceza ödediği bildirildi.

Subaru ise 34 gram sapma ile 16,176 araç için toplamda 52 milyon Euro ceza ödedi. Bu durum, otomobil üreticilerini yeni stratejiler geliştirmeye itti. Birçok şirket, cezaları minimize etmek için diğer markalarla emisyon havuzları oluşturdu.

Örneğin, Jaguar Land Rover ve Honda, emisyon oranları düşük olan Tesla ile bir havuz oluşturarak cezalarını azaltmayı başardı. Bu ve benzeri stratejiler sayesinde, 2021 yılında ödenen toplam ceza miktarı 10 milyon Euro'ya düşürüldü.

Bu, Volkswagen gibi otomobil üreticilerinin emisyon düzenlemelerine uyum sağlama konusunda attıkları somut adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, otomobil sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için geliştirdikleri inovatif çözümleri gözler önüne seriyor.

Ayrıca, otomobil üreticilerinin gelecekteki stratejilerinin, karbondioksit emisyonu gibi çevresel düzenlemelere daha iyi uyum sağlamak ve potansiyel cezaları daha da azaltmak üzere nasıl şekilleneceği sektör analistleri tarafından yakından izleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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