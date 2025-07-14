Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem

Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında bugün itibarıyla yeni dönemin başladığını duyurdu. Yeni düzenleme ile artık araçlarda kamera, acil durum butonu ve takip cihazı bulunması zorunlu olacak. Sistemler 112 Acil Çağrı Merkezi'yle entegre şekilde çalışacak.

Topluma taşıma ile okul servislerinde güvenlik ve tedbiri artırmayı hedefleyen yeni düzenleme bugün devreye girdi. Buna göre tüm okul servislerine ve toplu taşıma araçlarına kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazı takılması artık zorunlu oluyor.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE ENTEGRE ŞEKİLDE ÇALIŞACAK

112 Acil Çağrı Merkezi'ne entegre olacak şekilde çalışacak cihazların montajını yapacak firmalar ve cihaz sağlayıcılar da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilecek.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni düzenlemenin ayrıntıları şu şekilde duyuruldu:

"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi.

Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.

MONTAJ İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Teknoloji
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Emin Söker:

Tamam bu demek oluyorki fiyatlar çarpı iki yap yeni dönemde aslında normalde olması gerekenler ama sanki büyük bir değişim miş gibi gösteriyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ziyaretler artar sorun kalkar

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