Now TV'nin izleyicileri, kanalın spor yayınlarının artık NOW Spor adıyla yayınlanacağı sürpriz değişikliği ile karşılaştı. Bu değişiklik, 'NOW TV frekansı mı değişti, NOW TV güncel TÜRKSAT frekansı ne?' sorusunu gündeme getirdi. Ancak, bu değişikliğin ardındaki strateji henüz bilinmiyor. Peki, NOW TV frekansı mı değişti, NOW TV güncel TÜRKSAT frekansı ne?

NOW SPOR NEDEN KURULDU?

NOW TV, spor içeriklerini daha geniş ve özelleştirilmiş bir yapıya kavuşturmak için yayın stratejisini değiştirdi. NOW Spor, futbol başta olmak üzere tüm spor karşılaşmalarını, canlı yayınları ve derin analizleri tek bir çatı altında toplayacak. NOW TV ise dizi, film ve eğlence programlarına eskisi gibi devam edecek.

SPOR SEVERLER İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Dijital yayıncılıkta bir ilk olan bu hamle ile:

• Tüm maç yayınları ve özel spor programları NOW Spor'da,

• NOW TV, eğlence içeriklerine odaklanmaya devam edecek,

• Spora dair özel yapımlar ve canlı yorumlar artık daha erişilebilir olacak.

NOW TV İÇİN FREKANS BİLGİLERİ GÜNCEL OLARAK ŞU ŞEKİLDEDİR:

• Uydu: Türksat 4A / Türksat 3A

• Frekans: 12034 V

• Sembol Oranı: 27500

• FEC: 5/6

• Standard: DVB-S2

• Modülasyon: 8PSK

Bu ayarları kullanarak NOW TV'yi manuel arama yaparak bulabilirsiniz.

Eğer kanalı bulamazsanız, frekans bilgilerinin güncellenmiş olup olmadığını kontrol etmek için NOW TV'nin resmi sitesini veya Türksat'ın güncel frekans listesini inceleyebilirsiniz.