Nintendo Switch 2'nin Önemli Bir Özelliği Olmayacak

2017 yılında ölmek üzere olan el konsolu pazarına adeta bir can suyu olarak piyasaya sürülen Nintendo Switch, 2023 yılı itibariyle tarihin en çok satan oyun konsollarından birisi konumunda. Nintendo, başarılı işlere imza atan bu konsolun devam modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve henüz tam belli olmasa da 2024 yılında Nintendo Switch 2'yi kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Son ortaya çıkan bir rapor yaklaşan modelin önemli bir özellikten yoksun olacağını gözler önüne seriyor.

Nintendo Switch 2 OLED ekranla gelmeyecek

2017 yılında satışa çıkan orijinal Nintendo Switch, teknik özellikleri ve tasarımıyla dönemine göre oldukça iyi bir kullanıcı deneyimi sunuyordu. LCD panele ev sahipliği yapan model, ilk etapta kullanıcılar tarafından kabul görse de OLED ekranların yaygınlaşmasıyla ve LCD'nin yeterli gelmemesinin ardından Nintendo'da bir değişim ihtiyacına neden oldu. Bu noktada 2021'in sonlarında Nintendo Switch OLED vitrine çıktı.

Görünüşe göre Nintendo, Switch 2 konsolunda da öncekilere benzer bir yol izleyecek. Zira son raporlar modelin kullanıcıların beklentilerin aksine LCD panelle geleceğini iddia ediyor. Eğer söylentiler doğruysa ürün çıkış yaptıktan birkaç yıl sonra OLED sürümünü görmemiz kuvvetle muhtemel.

Switch, donanımsal açıdan PS4 ve Xbox One gibi geçmiş nesil konsollarının bir hayli gerisinde. Hatta, kısa bir süre önce çıkış yapan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibi oyunlarda yaşanan performans sorunları bunun en büyük göstergesi. Ancak bu sorun yaklaşan Switch 2 modeliyle çözülecek. Zira geçmiş raporlar ürünün Xbox One ve PS4'e yakın bir oyun performansı sunacağını gözler önüne seriyor.

