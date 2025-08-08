Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Güncelleme:
e-Devlet Kapısı, kullanıcı deneyimini geliştirecek dört yeni hizmeti devreye aldı. Borç sorgulama, internet ve TV tarifesi karşılaştırma, coğrafi veri erişimi ve güvensiz gıda duyuruları ile vatandaşlar işlemlerini artık daha hızlı yapabilecek.

Türkiye'nin dijital dönüşümünde önemli rol üstlenen e-Devlet Kapısı, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Son eklenen özellikler, borç sorgulamadan gıda güvenliğine kadar birçok alanda kolaylık sağlıyor.

Türkiye'nin dijital hizmet platformu e-Devlet Kapısı, vatandaşların ve kurumların işlemlerini daha hızlı ve pratik şekilde yapabilmesi için hizmet yelpazesini genişletiyor. Son dönemde platforma dört yeni hizmet eklendi.

BORÇ SORULAMADA BÜYÜK KOLAYLIK

Kamu kurumlarıyla çalışanlar ve ticari işletme yöneticileri için hayata geçirilen Borç Sorgulama hizmeti, finansal süreçlerin takibini kolaylaştırıyor. Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden, yetkilisi olunan şirketlere veya kamu idarelerine ait borç bilgilerine tek ekrandan ulaşılabiliyor. Bu sayede ödemeler zamanında kontrol edilip planlanabiliyor.

ARTIK TARİFE KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu sabit internet, mobil hat ve TV platformu tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabiliyor. Kullanıcılar, farklı kampanyaları inceleyerek kendi ihtiyaçlarına en uygun seçeneği hızlıca belirleyebiliyor.

ULUSAL COĞRAFİ KONUM PLATFORMU EKLENDİ

TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi verilere erişim mümkün hale geldi. Harita ve veri analizleriyle ilgilenenler, izinli verilerden yararlanarak planlama, araştırma ve analiz çalışmalarını destekleyebiliyor.

GÜVENSİZ GIDA DUYURULARI DA YAPILACAK

Gıda güvenliği açısından önem taşıyan yeni hizmetle, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyuna duyuruluyor. Vatandaşlar, gıda kaynaklı riskleri güncel olarak takip edebilir ve bilinçli tüketim yapabilir hale geliyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Şifreyi kaybedince geri alması ya da yeni şifre çok zor.Aileden birinin kimliğini istiyor.Bütün Sülaleyi denedim olmuyor.Ben Ben olduğum basitlenmeli.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

E devlet hiçbir işe yaramayan vatandaşa çözüm bulmak yerine firmaları kollayan onların çıkarına çalışan bir kurumdur çalışanların koltuklarında sallana sallana oturup vatandaşların sorularına gevşek gevşek cevap veren oraya buraya yönlendiren sacmasapan kurumdur bundan daha iyi çalışıp da hak ettiği değeri görememiş siteler var ve e devlette kişisel bilgilerin başkalarının eline geçmediği de muamma.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
