Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet

Türkiye'nin dijital hizmet platformu e-Devlet Kapısı, vatandaşların ve kurumların işlemlerini daha hızlı ve pratik şekilde yapabilmesi için hizmet yelpazesini genişletiyor. Son dönemde platforma dört yeni hizmet eklendi.

BORÇ SORULAMADA BÜYÜK KOLAYLIK

Kamu kurumlarıyla çalışanlar ve ticari işletme yöneticileri için hayata geçirilen Borç Sorgulama hizmeti, finansal süreçlerin takibini kolaylaştırıyor. Muhasebat Genel Müdürlüğü sistemi üzerinden, yetkilisi olunan şirketlere veya kamu idarelerine ait borç bilgilerine tek ekrandan ulaşılabiliyor. Bu sayede ödemeler zamanında kontrol edilip planlanabiliyor.

ARTIK TARİFE KARŞILAŞTIRILABİLECEK

Elektronik haberleşme işletmecilerinin sunduğu sabit internet, mobil hat ve TV platformu tarifeleri artık e-Devlet'te karşılaştırılabiliyor. Kullanıcılar, farklı kampanyaları inceleyerek kendi ihtiyaçlarına en uygun seçeneği hızlıca belirleyebiliyor.

ULUSAL COĞRAFİ KONUM PLATFORMU EKLENDİ

TUCBS (Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi) ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait coğrafi verilere erişim mümkün hale geldi. Harita ve veri analizleriyle ilgilenenler, izinli verilerden yararlanarak planlama, araştırma ve analiz çalışmalarını destekleyebiliyor.

GÜVENSİZ GIDA DUYURULARI DA YAPILACAK

Gıda güvenliği açısından önem taşıyan yeni hizmetle, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar kamuoyuna duyuruluyor. Vatandaşlar, gıda kaynaklı riskleri güncel olarak takip edebilir ve bilinçli tüketim yapabilir hale geliyor.