Migros, Alışveriş Deneyimini Bir Üst Seviyeye Taşıyor

Migros, başlattığı 'Migros'tan Söyle!' kampanyasıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Kampanya, geniş ürün yelpazesiyle bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği mesajını veriyor.

Migros, alışveriş deneyimini bir üst seviyeye taşımak ve kullanıcıların hayatını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı " Migros'tan Söyle!" kampanyasıyla büyük ilgi çekiyor. Görsel dünyası ve çılgınca eğlenceli müziği ile dikkat çeken kampanya, Migros'un geniş ürün yelpazesiyle bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği mesajını veriyor.

Migros, yenilikçi kampanyasıyla herkesin dikkatini çekti!

Migros, uygulamalar aracılığıyla market alışverişinden yemeğe, elektronikten kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Firma, tüketicilere pratik çözümler sunarak kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırıyor.

Kampanyanın reklam filminde vurgulanan Migros Sanal Market, Migros Hemen, Migros Yemek, Tazedirekt, Macroonline, Migros Ekstra ve Mion markaları, tek bir uygulama üzerinden erişilebilecekleriyle izleyicilere aktarılıyor. Alt metinde ise "herkese ve her eve yalnızca Migros uygulamasının yeter!" mesajı keyifli bir tonla vurgulanıyor.

Migros Yemek kullanın, siparişiniz kapı kapı gezmesin!

Günümüzde online alışveriş dünyasında "söylemek" kavramını benimseyen Migros, kampanya sloganında ve reklam müziğinde bu ifadeyi kullanarak tüketicilere "Sevdiğin her şeyi Migros'tan Söyle!" mesajını iletiyor. Kampanyanın müziği, Tesher'ın milyarlarca dinlenen "Jalebi Baby" şarkısını başarıyla yorumlayan DCMP Composing Studio imzasını taşıyor. Kampanyanın yönetmen koltuğunda ise Fatih Kızılgök oturuyor.

Migros'un inovasyon ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışını yansıtan bu kampanya, tüketicilere alışveriş deneyiminde farklı bir boyut sunmanın yanı sıra, eğlenceli ve etkileyici bir atmosfer de sunuyor.