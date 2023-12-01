MediaMarkt Startup Challenge'da 230 girişim değerlendirildi

MediaMarkt'ın düzenlediği Startup Challenge yarışmasında 230 farklı girişim incelendi. En iyi 10 girişim, final etkinliğinde sunum yapacak.

MediaMarkt'ın Türkiye'de başlatıp dünyaya açtığı girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'ın ön değerlendirme ve başvuru süreci tamamlandı. Yarışma kapsamında büyük final sürecine kadar 47 farklı ülkeden çeşitli sektörlere ait 230 farklı girişim incelendi.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, geleceğin perakende dünyasını, bugünün inovatif fikirleriyle geliştirmek amacıyla 6 yıl önce başlattığı Startup Challenge yarışmasının başvuru ve ön değerlendirme sürecini tamamladı. Hackquarters partnerliği ile düzenlenen Startup Challenge, bu yıl Google, Index Grup, BNP Paribas Cardif tarafından destekleniyor. 5 Aralık 2023 tarihinde düzenlenecek final etkinliği öncesi birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 230 girişim incelendi ve en iyi 10 girişim sahnede yerlerini alacak.

Startup Challenge'ın 6'ncı yılında değerlendirilen girişimlerin sektörleri ele alındığında, 93 girişim ile perakende satış teknolojileri ön plana çıkıyor. Perakende satış teknolojilerini, 57 girişim ile sürdürülebilirlik ve çevresel etki çözümleri takip ediyor. Ardından 46 girişim kurumsal dijitalleşme yoluyla çalışan deneyimini güçlendirme ve 14 girişim ise satış sonrası teknolojileri geliyor. Bunlara ek farklı alanlardan 20 girişim de değerlendirmeye giren projeler arasında.

230 girişim arasından seçilen en iyi 10 girişim, 5 Aralık günü düzenlenecek MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde uzman jüriye sunumunu yapacak. - İSTANBUL