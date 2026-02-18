Haberler

Market alışverişlerinde yeni dönem! 50 bin ürün fiyatı tek tıkla cepte
Güncelleme:
Ramazan'a saatler kaldı, ilk sahur bu gece yapılacak. Vatandaşlar ise alışveriş telaşında. İhtiyaçlarını eksiksiz karşılamak isteyenler market market dolaşıyor. Bakanlık ise halkın işlerini kolaylaştırmak için pratik bir uygulamayı devreye aldı. marketfiyati.org.tr platformunun 50 bine yakın ürünü tek sistemde toplandı. Barkod okuma özelliği sayesinde raf önünde saniyeler içinde fiyat kontrolü yapılabiliyor.

  • marketfiyati.org.tr platformu 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda topluyor.
  • Market Fiyatı uygulaması barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına imkan sağlıyor.
  • Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı, bu yıl Ramazan ve bayramda baklava fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr"nin, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak, alışverişte şeffaflığı güçlendirdiğini, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunduğunu bildirdi.

Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

VATANDAŞA BÜYÜK KOLAYLIK

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

http://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

BAKLAVAYA DA ZAM YOK

Öte yandan iftar sofralarını süsleyen yegane tatlıların başında yer alan baklavaya da Ramazan'da zam yapılmayacak. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım dün yaptığı açıklamada "Tüketicilerimiz rahat olsunlar" diyerek bu yıl hem Ramazan'da, hem de bayramda baklava fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu.

