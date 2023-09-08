Lüleburgaz Belediyesi, E-Devlet'te yeni su abonelik işlemlerini uygulamaya sundu

Lüleburgaz Belediyesi, E-devlet'te iki yeni işlemi uygulamaya sundu. Vatandaşlar artık su abonelik işlemlerinde "Abonelik Sözleşme fesih başvurusu" ve "Yeni Abonelik Başvurusu" işlemlerini E-Devlet üzerinden yapabilecek.

Lüleburgaz Belediyesi vatandaşın su abonelik ve fesih işlemlerini daha kolay yapabilmesi için E-Devlet üzerinden iki uygulamayı hizmete sundu. Bu doğrultuda vatandaşlar E-Devlet'e yeni eklenen "Abonelik Sözleşme Fesih Başvurusu" ve "Yeni Abonelik (Abonelik Devri/ İsim Değişikliği) Başvurusu" işlemleri sekmelerinden su aboneliğiyle ilgili belediyeye gelmeden bir tıkla işlerini halledebilecekler. Tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz Belediyesi halihazırda E-Devlet'te, "Beyan Bilgileri Sorgulama", "Sicil Bilgileri Sorgulama", "Tahakkuk Bilgileri Sorgulama", "Tahsilat Bilgileri Sorgulama" gibi alanlarda da işlemlerini gerçekleştirebiliyor.