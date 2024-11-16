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KVKK'dan Twitch'e 2 Milyon TL Ceza: 35 Bin Kişi Etkilendi

KVKK'dan Twitch'e 2 Milyon TL Ceza: 35 Bin Kişi Etkilendi
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Twitch'teki veri sızıntısından etkilenen Türkiye'de 35 bin 274 kişi olduğunu tespit etti ve platforma toplam 2 milyon TL ceza uyguladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), etkileşimli canlı yayın platformu Twitch'teki veri sızıntısından Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiğini tespit etti. Platforma toplam 2 milyon TL ceza kesildi.

2021'de yaşanan tarihi sızıntı sırasında 125GB'lık hassas veri internette paylaşılmıştı. Twitch olayı doğrulamış ancak sızan veriyle ilgili detayları paylaşmamıştı.

E-ticaret devi Amazon'un sahip olduğu Twitch'in kendi kaynak kodu ve en çok izlenen binlerce yayıncının kazançları dahil hassas verilerin sızdığı iddia edilmişti.

Twitch, ihlalin bir "sunucu yapılandırma değişikliği" nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı.

KVKK, yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı yaşandığı iddiaları üzerine bir inceleme başlatmıştı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada incelemenin sonuçlandığı ve Türkiye'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

KVKK'nın veri ihlaliyle ilgili, "meydana gelmeden önce alması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını" tespit ettiği kaydedildi.

KVKK, Twitch'e toplam 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bunun 1 milyon 750 bin lirası, "kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle verildi.

250 bin lirası da veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle kesildi.

Twitch nedir, Türkiye'de neden engellenmişti?

Twitch, oyun, spor, müzik ve farklı içeriklerin, izleyicilerin etkileşime girerek canlı yayımlanmasını sağlayan bir platform.

Platform 2014 yılında Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alınmıştı.

Twitch, geçen Şubat ayında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Türkiye'de erişime engellenmişti. Kararın gerekçesi açıklanmamıştı.

Milli Piyango İdaresi, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyla ilgili internet siteleri hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbarda bulunarak bu kanallara erişim engeli getirilmesini sağlıyor.

Twitch'e erişim engeli kararı yaklaşık bir hafta sonra BTK tarafından kaldırılmıştı.

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