Kripto Para Borsası BingX, MENA Bölgesi ve Türkiye'de P2P İşlem Hizmeti Sunmaya Başladı

Kripto para borsası BingX, birçok MENA bölgesi ülkesi ve Türkiye para birimi için 'Eşler Arası' (Peer-to-Peer/P2P) işlem hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. Bu özellik sayesinde yerel para birimleriyle kripto para satın almak isteyen kullanıcılar daha fazla erişilebilirlik ve kolaylık elde edebilecek.

Kripto para borsası BingX, AED, DZD, EGP, JOD, KWD, QAR, SAR, MAD ve TRY dahil olmak üzere birçok MENA bölgesi ülkesi ve Türkiye para birimi için 'Eşler Arası' (Peer-to-Peer/P2P) işlem hizmeti sunmaya başladığını duyurdu. Firma, bu özelliği açarak, yerel para birimleriyle kripto para satın almak isteyen kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlik ve kolaylık sağlamayı amaçladığını belirtti.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, "P2P işlem hizmetlerimizi tüm kullanıcılar için daha fazla erişilebilirlikle sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Platformumuzun sunduklarını geliştirmeye devam ederken, kullanıcılarımıza profesyonel, güvenli ve uygun maliyetli işlem çözümleri sunmaya kararlıyız. Türkiye ve MENA pazarına açılarak ve sıfır ücretli P2P alım satımı sunarak, yerel kullanıcıların ve traderların benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan dinamik bir alım satım ortamı yaratmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

P2P işlem hizmetlerinin genişlemesiyle ilgili olarak marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"BingX'in Türkiye ve MENA bölgesine genişlemesi, P2P işlemlerinin kripto para sektöründe önemli bir ilgi gördüğü bir döneme denk geliyor. Bu stratejik hamle, Türkiye ve MENA bölgesindeki traderlara ve kullanıcılara sıfır işlem ücreti ile doğrudan kripto para birimi işlemleri yapma olanağı sağlıyor. 300'den fazla ödeme yöntemini destekleyen ve 40'tan fazla ülke ve bölgede mevcut olan başarılı P2P işlem hizmetlerini temel alan BingX, şimdi kullanıcı dostu ve uygun maliyetli işlem deneyimini Türkiye ve MENA pazarına genişletiyor.

P2P işlem hizmetlerinin genişlemesiyle birlikte BingX, Orta Doğu, MENA ve Türkiye'den aktif olarak piyasa katılımcıları aramakta ve canlı bir ticaret ekosistemini teşvik etmektedir. Sınırlı süreli bir teklifin parçası olarak, traderlar artık sıfır teminat gereksinimi ile başvurabilir ve BingX ile ortaklıklarının ilk aşamasında özel avantajlara hak kazanabilirler. Türkiye ve MENA topluluğuyla daha fazla etkileşim kurmak için, bölgelerdeki P2P işlem faaliyetlerine katılan kullanıcılar işlem hacimlerine göre ödüllendirilecektir."