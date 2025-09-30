Haberler

KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Orta İrtifadaki Testleri Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:
BAYKAR'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, PT-3 prototipi ile orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans testini başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş sırasında 0,6 Mach hızına ulaştı.

BAYKAR'ın milli insansız savaş uçağı KIZILELMA, PT-3 prototipiyle orta irtifada sistem tanımlama ve performans testini başarıyla tamamladı.

Baykar'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA, test sürecine devam ediyor. Projenin üçüncü prototipi olan PT-3 bu kez orta irtifada yapılan sistem tanımlama ve performans uçuşunu başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre KIZILELMA, 0,6 Mach hızında gerçekleştirdiği denemede tüm performans kriterlerini yerine getirdi. Ayrıca uçuş testi, Bayraktar AKINCI insansız hava aracıyla takip edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
