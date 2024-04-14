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Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri çöp konteynerlerini izleyen cihaz tasarladı

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Kırıkkale'de iki üniversite öğrencisi, araştırma görevlisi danışmanlığında çöp konteynerlerinin doluluğunu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladı.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Habibe Beggi ve 3. sınıf öğrencisi Batuhan Özben'in hazırladığı, araştırma görevlisi Mustafa Yurdakul'un danışmanlığını yaptığı "Nesnelerin İnterneti Tabanlı Atık Yönetim Sistemi" isimli proje, TÜBİTAK'ın "2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri" kapsamında 1 yıl süreyle destek aldı.

Çalışma kapsamında içine gaz sensörü ve sensörlerin bir araya getirildiği elektronik devre kartı yerleştirilen cihaz tasarlandı.

Cihazın çöp konteynerlerine takılarak nesneye duyarlı sensörler aracılığıyla doluluğun ve gaz oranının tespit edilmesi, konum bilgisinin yerel yönetimlere iletilmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması amaçlanıyor.

Habibe Beggi, AA muhabirine, çöp konteynerlerinin doluluk seviyeleri ile zararlı gaz salınımlarını gerçek zamanlı izleyebilmek, atıkların yönetilmesini takip edebilmek amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

"Riskli konteynerlerin bir an önce boşaltılması hedefleniyor"

Cihazla kentsel altyapıyı destekleyerek atık toplama ve bunların çözümlenme süreçlerini verimli hale getirip çevresel etkilerini azaltacak yenilik sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Beggi, şöyle konuştu:

"Geliştirdiğimiz cihaz biraz telsize benziyor fakat küçük prototip cihaz. Cihazın içerisinde çeşitli gaz sensörleri, wife kartı bulunmakta. Wife kartı aracılığıyla ölçtüğümüz değerler yerel yönetimlerin kontrol edeceği sisteme giriliyor. Alınan veriler değerlendirilerek doluluk oranı fazla, tehlike arz eden gaz salınımı yüksek ve risk taşıyan konteynerlerin bir an önce boşaltılması ve kirliliğin yönetilmesi hedefleniyor."

Beggi, proje sürecindeki katkılarından dolayı danışmanları Mustafa Yurdakul'a teşekkür etti.

Batuhan Özben de projenin amacının şehir içlerinde bulunan çöp konteynerlerinin doluluk oranı ve potansiyel tehlike arz eden gaz salınımını gerçek zamanlı olarak tespit edip, gerekli mercilere iletmek olduğunu dile getirdi.

Yurdakul ise proje kapsamında geliştirdikleri cihazın gazları algıladığını ve konteynerin doluluk oranını ölçtüğünü belirtti.

Ölçülen değerlerin, cihazın içindeki kablosuz veri aktarmaya yarayan geliştirme kartı yardımıyla yerel yönetimlere iletilebileceğini anlatan Yurdakul, "Böylelikle yerel yönetimler hızlı bir şekilde konteynere müdahale edebilecekler. Burada sağlayacağımız en önemli fayda ise klasik yöntemlerde ekipler belirli saatlerde atıkları toplamakta, bu şekilde dolan konteynerler çevreye zarar verebilmekte. Cihazla tehlike arz eden konteynerlerin daha hızlı şekilde boşaltılması amaçlanıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Teknoloji

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