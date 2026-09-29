Kepsut'taki Mahmudiye Kooperatifi güneş enerjisi kullanmaya başladı

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Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından uygulanan Yeşil Gelecek Programı kapsamında desteklenen, Kepsut'ta faaliyet gösteren Mahmudiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin üretim altyapısı, hayata geçirilen güneş enerji sistemiyle güçlendirildi.

Proje ile kooperatifin enerji maliyetlerinin azaltılması, üretim faaliyetlerinde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısının oluşturulması amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) kapsamında uygulanan desteklerle, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Mahmudiye kooperatifi enerjisini güneşten sağlıyor

Süt işletmeciliği ve peynir imalatı alanında faaliyet gösteren Mahmudiye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde, proje kapsamında güneş enerji sistemi kuruldu. Kurulan güneş panelleri sayesinde kooperatifin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Güneş enerjisinin üretim süreçlerine dahil edilmesiyle kooperatifin elektrik giderlerinin azaltılması, şebekeye olan bağımlılığının düşürülmesi ve enerji maliyetlerindeki değişimlere karşı daha dayanıklı bir üretim yapısının oluşturulması amaçlanıyor. Projenin aynı zamanda kooperatifin ekonomik sürdürülebilirliğine ve rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

Daha çevreci ve sürdürülebilir üretim

Proje ile yalnızca enerji maliyetleri azalmayacak, üretim süreçlerinde çevresel sürdürülebilirlik de güçlenecek. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasıyla fosil kaynaklı enerji tüketiminin ve buna bağlı karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanacak.

Kurulan güneş enerji sistemiyle kooperatif daha çevreci bir üretim modeline geçerken, enerji bağımsızlığının güçlendirilmesi ve üretim faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilirliğinin artırılması bekleniyor. Proje, kırsal üretimde yeşil dönüşümün yaygınlaştırılmasına ve kooperatiflerin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha etkin yararlanmasının önünü açacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı