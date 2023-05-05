İstanbul Kültür Üniversitesi HUMA projesiyle Teknofest'te mansiyon birincisi oldu

Teknofest Savaşan İHA yarışmasında HUMA başlıklı projeleriyle mansiyon birinciliğini kazanan İstanbul Kültür Üniversitesi IEEE Kırmızı Kanatlar ekibine üniversite yönetiminden tam destek geldi. Teknofest 2023'e, X-UAV Talon gövde içine seçtikleri elektronik ürünlerin ve yazmış oldukları yazılımların entegrasyonuyla gerçekleştirdikleri HUMA projesi ile katılan İKÜ Kırmızı Kanatlar ekibi, ödüllerini Rektör (V.) Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver'den aldı. Teknofest proje başarılarıyla adından söz ettiren Kırmızı Kanatlar Takımı üyelerine Cumhuriyetin 100'üncü yılında kazandıkları başarılarını temsilen çalışmalarını teşvik için birer cumhuriyet altını takdim edildi.

Üniversitenin elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinden oluşan ve 3 yıldır İHA alanında proje çalışmalarına kesintisiz devam eden Kırmızı Kanatlar ekibi tam otonom kalkış ve iniş yapabilen, görüntü tanıma algoritmaları ve uçuş bilgisayarı aracılığıyla etrafındaki diğer İHA'ları tanıyabilen ve takip edebilen, aynı zamanda pike manevrası ile kamikaze yapabilen İHA projeleri yarışmaya katıldı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR DENEYİM KAZANDIK"

Aviyonik, Yazılım, Mekanik başlıklarında yürütülen İHA projesinin kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Ezgi Topçu, "Danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Saatçı'nin mentorluğunda yürüttüğümüz çalışmada; Emin Kaan Güreşçi, Bahri Berkant İçöz, Umut Kaya, Giray Karadeniz, Mahmut Özer Gözükırmızı, Okan Kartbaş, Ege Kıran olmak üzere geniş bir ekiple çalıştık. Amacımız sürdürülebilirlik. 3 yıldır çalışıyoruz ve olağanüstü bir deneyim kazandık. Bu başlıkta çalışmalarımızı, üniversitemizde İHA projeleri için çalışmak isteyen arkadaşlarımıza mentorluk yaparak devredebilmeyi istiyoruz" dedi.

Üniversite gençliğinin Teknofest ile çok önemli bir öğrenme yolculuğuna çıktığını kaydeden Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver ise dereceye giren çalışmaların araştırma ve yayın projesine dönmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. Dr. Akıngüç Günver, "Kültür kuruluşunda öğrencilerin hizmetinde mesajını kullanarak, eğitim dünyasına ve ailelere seslenmişti. Amacımız, öğrencilerimizle diyalogumuzun ruhunu da bu mesaj şekillendirdi. Gençleri inovasyon, yeni fikir ve projeler için yüreklendirmek, onlara öz kaynaklarımızla destek vermek odak noktamı. Teknofest'de üniversitemize gurur veren Kırmızı Kanatlar ekibine desteğimiz ve güvenimiz her zaman tam." diye konuştu.

Üniversitenin Vekil Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe de Kırmızı Kanatlar ekibinin Teknofest başarısına ilişkin şunları söyledi:

"Mühendislik fakültemizdeki her öğrencimiz gibi umut vaat eden gençler. Fakültemizde aldıkları eğitimi, işin mutfağı diyebileceğimiz Teknofest'de en iyi şekilde değerlendirildiler. Biz üniversiteler olarak kolaylaştırıcı misyonuyla gençlerimizin yeni fikir ve projelerini desteklemeye devam edeceğiz"