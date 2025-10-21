Haberler

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, devasa para trafiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Paribu ve Papara gibi finansal platformlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 3 milyar 665 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 2023 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde www.paribahis849.com uzantılı web sitesinden yasa dışı bahis oynamak maksadıyla para transferi gerçekleştiren kişilere ait hesaplara 807 farklı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin lira gönderildiği tespit edildi.

İŞLEM HACMİ 3 MİLYAR 665 MİLYON TL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS kayıtları, suç kayıtları ile mali durumlarının araştırılması sonucunda; 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grup olarak iştirak halinde hareket edildiği, toplam işlem hacminin 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 lira olduğu anlaşıldı. 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

En çok Galatasaray var gidin onu araştırın yandaş hükümet :)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Teksas Türkiye olduk

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Polis bölgesinde jandarma hayırdır zannediyorum Polis gazla müdahale etmiyor eskisi gibi

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

kumar kumardır bunun yasalı yasa dışısı olmaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
