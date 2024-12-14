iPhone 14 ve iPhone SE'nin satışı durduruluyor! İşte sebebi

Apple, USB-C evrensel şarj konektörü zorunluluğunun yürürlüğe girmesiyle birlikte Avrupa'da yıl sonunda iPhone SE ve iPhone 14 serisinin satışını durduracağını duyurdu.

AB POLİTİKASINA UYMUYOR

Şu anda Apple'ın doğrudan satışını yaptığı en eski modeller arasında üçüncü nesil iPhone SE, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus bulunuyor. Bu cihazlar "Lightning portu" kullandıkları için, Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği'nin politikasına uymuyor. Apple, bu modellerin USB-C portuna sahip yeni versiyonlarını üretmek yerine, satışlarını planlanandan daha erken bir tarihte durdurma kararı aldı.

LIGHTNING PORTU DÖNEMİ SONA ERMİŞ OLACAK

iPhone 14 ve 14 Plus, Apple'ın normalde iPhone 17'nin gelecek sonbaharda piyasaya sürülmesinin ardından Avrupa Birliği'nde satıştan kaldırılması beklenen modellerdi. Bu nedenle şirket yaklaşık bir yıllık satış kaybına uğramış olacak. Ancak, 2025 baharında piyasaya sürülecek olan dördüncü nesil iPhone SE, USB-C portu ile donatılacağı için bu kaybın telafi edilebileceği de öngörülüyor.

Yeni iPhone SE'nin, kenardan kenara ekran, gelişmiş kamera ve USB-C şarj özellikleriyle iPhone 14 tasarımına benzemesi bekleniyor. Avrupa Birliği dışında, Apple'ın yeni iPhone SE modelini piyasaya sürene kadar mevcut iPhone SE'yi ve iPhone 14 serisini 2025 sonuna kadar satmaya devam etmesi öngörülüyor. Bu geçişin ardından Apple'ın cihazlarında kullanılan Lightning portu dönemi tamamen sona ermiş olacak.